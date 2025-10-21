-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يعقد ندوة صحفية حول توقيف المدعو “هشام الوهراني”
اقتصاد

رزيق من جنيف: الجزائر “تواصل دعم التنمية الإفريقية عبر مشاريع قارية كبرى”

الشروق أونلاين
  • 152
  • 0
رزيق من جنيف: الجزائر “تواصل دعم التنمية الإفريقية عبر مشاريع قارية كبرى”
وزارة التجارة الخارجية (شبكات)

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال مداخلته في الاجتماع الوزاري الإفريقي المنعقد على هامش الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن الجزائر “تواصل دعم التنمية الإفريقية عبر مشاريع قارية كبرى على غرار الطريق العابر للصحراء ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، وربط القارة بشبكة إنترنت عالية التدفق”، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، 21 أكتوبر. 

وأضاف الوزير أن الجزائر تعمل كذلك على تعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال استضافتها الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر بميزانية تقدر بمليار دولار، موجه لتمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة، وهذا في إطار التزام الجزائر بدعم الابتكار والنمو المستدام في إفريقيا.

بالتفاصيل : هذه مشاريع الجزائر الكبرى الـ 5 في إفريقيا

كما جدد الوزير تأكيد الجزائر على أهمية التضامن الفعال بين الدول الإفريقية، تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار المشترك في البنى التحتية وتطوير سلاسل القيمة، مبرزا الدور المحوري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها أداة استراتيجية لدعم التكامل القاري عبر إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.

رزيق وفي حديثه عن أزمة الديون في إفريقيا، جدد تأكيد الجزائر على ضرورة معالجة جذرية وعادلة لأزمة الديون هذه، كما أبرز تثمين الجزائر لإنشاء الوكالة الإفريقية المستقلة للتصنيف الائتماني كآلية داعمة لتحقيق العدالة المالية والتنموية في القارة.

مقالات ذات صلة
رزيق يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

رزيق يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

مباحثات جزائرية أردنية حول الصناعات المنجمية وإمدادات الطاقة

مباحثات جزائرية أردنية حول الصناعات المنجمية وإمدادات الطاقة

عرقاب يشيد بالعلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا في مجال المحروقات

عرقاب يشيد بالعلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا في مجال المحروقات

“أم أس سي” ترفع تكاليف الشحن البحري إلى الجزائر!

“أم أس سي” ترفع تكاليف الشحن البحري إلى الجزائر!

محافظ بنك الجزائر يحذّر من حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي

محافظ بنك الجزائر يحذّر من حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي

تمديد آجال اكتتاب تصريح “ج50” إلى بعد غد الخميس

تمديد آجال اكتتاب تصريح “ج50” إلى بعد غد الخميس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد