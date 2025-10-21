رزيق من جنيف: الجزائر “تواصل دعم التنمية الإفريقية عبر مشاريع قارية كبرى”

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال مداخلته في الاجتماع الوزاري الإفريقي المنعقد على هامش الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن الجزائر “تواصل دعم التنمية الإفريقية عبر مشاريع قارية كبرى على غرار الطريق العابر للصحراء ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، وربط القارة بشبكة إنترنت عالية التدفق”، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، 21 أكتوبر.

وأضاف الوزير أن الجزائر تعمل كذلك على تعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال استضافتها الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر بميزانية تقدر بمليار دولار، موجه لتمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة، وهذا في إطار التزام الجزائر بدعم الابتكار والنمو المستدام في إفريقيا.

كما جدد الوزير تأكيد الجزائر على أهمية التضامن الفعال بين الدول الإفريقية، تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار المشترك في البنى التحتية وتطوير سلاسل القيمة، مبرزا الدور المحوري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها أداة استراتيجية لدعم التكامل القاري عبر إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.

رزيق وفي حديثه عن أزمة الديون في إفريقيا، جدد تأكيد الجزائر على ضرورة معالجة جذرية وعادلة لأزمة الديون هذه، كما أبرز تثمين الجزائر لإنشاء الوكالة الإفريقية المستقلة للتصنيف الائتماني كآلية داعمة لتحقيق العدالة المالية والتنموية في القارة.