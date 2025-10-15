رسالة خطيّة من الرئيس تبون إلى نظيره الأوغندي

موسيفيني: "يجمعنا حرص أكيد على مصالح وأولويات الدول النامية"

سلّم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأربعاء، رسالة خطيّة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى نظيره الأوغندي يوويري موسيفيني.

وحسب ما ذكره بيان للخارجية، فقد نقل عطاف إلى موسيفيني “تحيات الرئيس تبون الأخوية، وتقديره العميق للجهود التي يبذلها في خدمة القارة الإفريقية. وفي قيادة حركة عدم الانحياز”.

كما جدّد وزير الدولة لرئيس أوغندا “حرص رئيس الجمهورية على مواصلة العمل معه. من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين”.

من جانبه، حمّل الرئيس موسيفيني الوزير أحمد عطاف “نقل خالص تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. معربا عن بالغ اعتزازه بما يجمعهما من:

التزام ثابت على توطيد العلاقات الجزائرية-الأوغندية،

وحرص دائم وأكيد على المساهمة المشتركة في الدفاع عن مصالح وأولويات القارة الإفريقية بصفة خاصة، ومصالح وأولويات الدول النامية بصفة عامة”.

“وقد سمحت هذه المقابلة باستعراض الحركية المُتزايدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وأوغندا، في مختلف مضامينها وأبعادها. مع التأكيد على تطلّع قائدي البلدين لتحقيق المزيد من المكاسب على درب الارتقاء بهذه العلاقات”.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ عطاف مساء الثلاثاء، في عاصمة جمهورية أوغندا كمبالا. للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري الـ19 لحركة عدم الانحياز، يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.

“وسيُخصص هذا الاجتماع، حسب ما أشار إليه بيان سابق للخارجية، لاستعراض التقدّم المحرز بخصوص تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي التأمت بكمبالا شهر جانفي 2024”.

كما يبحث الاجتماع “سُبل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم. بما يتوافق مع أولويات ومصالح بلدان الجنوب”.