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رياضة

رسميا.. “الفيفا” ستدرس ملف مباراة الجزائر والكاميرون

علي بهلولي
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رسميا.. “الفيفا” ستدرس ملف مباراة الجزائر والكاميرون

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة الثلاثاء، إن “الفيفا” ستدرس ملفّ مباراة العودة بين المنتخب الوطني وضيفه الكاميروني.

وستتكفلّ لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لِكرة القدم بِمعالجة هذا الملفّ، في الـ 21 من أفريل الحالي.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تقدّم بِطعن إلى “الفيفا”، بعد تنظيم مباراة العودة بِملعب البليدة. يشتكي فيه سلبية طريقة إدارة حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما للمباراة، وأيضا الحكمَين المُشرفَين على تقنية الفيديو (فار). ويُطالب بِإعادة تنظيم لقاء الإياب.

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