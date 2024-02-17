رسميا.. “جيلي الجزائر” تشرع في تسليم السيّارات للزبائن

استدعاء 834 مسجّل عبر 30 ولاية هذا الأسبوع

شرع وكيل السيارات”سوديفام” المعتمد لعلامة “جيلي الجزائر”، السبت، بشكل رسمي في تسليم المركبات لزبائنه الأوائل، وهم 834 مسجّل ضمن القوائم الأولى للمستحقين عبر 30 ولاية، التزاما بالآجال التي سبق أن أعلن عنها المتعامل.

وانطلقت عملية تسليم السيارات على مستوى ولاية باتنة لدى الوكيل المعتمد هناك في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر والتي شملت 120 زبون طيلة اليوم على المستوى الوطني، على أن تتواصل العملية خلال الأيام المقبلة بشكل سريع، إذ ينتظر استكمال كافة عمليات التسليم عبر الوطن، والتي تشمل 834 مركبة في ظرف أسبوع كأقصى تقدير، وهي الفترة التي يُفترض أن تشهد أيضا وصول باخرة ثانية لمركبات “جيلي” وأخرى ثالثة نهاية الشهر، محمّلة بأزيد من 3 آلاف سيارة للمتعامل من مختلف أصناف “جي إيكس 3 برو” و”كولراي”.

وسبق أن أكد الوكيل المعتمد عزمه على الالتزام بتوصيات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا ما ينص عليه دفتر شروط المنظم لنشاط استيراد وتسويق السيارات بخصوص آجال التسليم واحترام الإجراءات التي يفرضها القانون في هذا المجال.

ويقول مدير التسويق على مستوى شركة “جيلي الجزائر”، مهدي كاوة، في تصريح لـ”الشروق” إنهم كوكيل رسمي لاستيراد وتسويق السيارات في الجزائر يسعون للالتزام بكل ما تنصّ عليه وزارة الصناعة وكذا دفتر الشروط المنظّم للنشاط من جهة، ويسهرون على راحة زبائنهم عبر جملة من الإجراءات منها ضمان خدمات ما بعد البيع والضمان لدى كافة الوكالات المعتمدة لسيارات “جيلي” في الجزائر والتي تعادل اليوم 30 وكالة، وضرب المتحدث مثالا بـ”شوروم” الأبيار بالعاصمة، الذي قال إنه ينشط حتى منتصف الليل يوميا لتمكين الزبائن والمواطنين الموظفين من زيارته في أي وقت ودون أية عراقيل، مع تجنيد الأعوان والموظفين للاستقبال الحسن للزبائن والتكفل بجميع انشغالاتهم.

وكانت “جيلي الجزائر” قد أعلنت قبل أسبوعين في بيان لها عن تخصيص رقم هاتف وطني مخصص للزبائن للإجابة عن تساؤلاتهم، وطرح انشغالاتكم واستفساراتهم، وطلب أي معلومات يرغبون في الحصول عليها.