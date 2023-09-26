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رياضة

رسميا.. غويري يُقرّر تمثيل ألوان الجزائر

علي بهلولي
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رسميا.. غويري يُقرّر تمثيل ألوان الجزائر
ح.م

أعلن اللاعب الجزائري المُغترب أمين غويري وبِصفة رسمية، عن تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”.

وسيُشارك المهاجم غويري في مُواجهتَي “مُحاربي الصّحراء” أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر، يقول اتحاد الكرة الجزائري في بيان له.

وتُجرى المقابلتان التحضيريتان بِقسنطينة والإمارات في الـ 12 والـ 16 من أكتوبر المقبل، على التوالي.

من جهته، وفي تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال لاعب نادي ران الفرنسي: “بِفخر، أُعلن عن قراري بِالالتحاق بِصفوف المنتخب الوطني الجزائري. سأُدافع بِشراسة عن ألوان الأفناك، من أجل رفع العلم الجزائري خفّاقا عاليا، وكتابة صفحات جديدة في التاريخ الثريّ لِبلدنا”.

وأضاف غويري البالغ من العمر 23 سنة: “سيبقى تمثيلي لِألوان منتخب فرنسا (صنف الآمال) خالدا في ذاكرتي. شكرا للجميع. حان الوقت لِبداية فصل جديد في مشواري الرّياضي. تحيا الجزائر“.

وهكذا وضع غويري حدّا للجدل الذي اشتعل مُؤخّرا، بعد أن صرّح المدير الرّياضي لِنادي ران الفرنسي للصّحافة المحلّية، بِأن ارتداء غويري لِزيّ منتخب الجزائر أمر لا أساس له من الصحّة.

وتعزّزت صفوف المنتخب الوطني الجزائري بـ “سلاح” آخر فتّاك، عشية خوض تصفيات مونديال 2026، ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

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