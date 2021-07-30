-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
تجرى على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر

رسميا.. قرعة كأس إفريقيا بالكاميرون يوم 17 أوت

ن. ب
  • 147
  • 0
رسميا.. قرعة كأس إفريقيا بالكاميرون يوم 17 أوت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” في بيان رسمي الخميس، موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل في الكاميرون.

وجاء في بيان “الكاف”: “قرعة نهائيات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021) ستقام يوم الثلاثاء 17 أوت 2021 في قاعة المؤتمرات في عاصمة الكاميرون ياوندي، في الساعة السادسة بتوقيت الجزائر والكاميرون”. وأضاف البيان: “تشهد القرعة حضور 24 دولة ستشارك في كأس الأمم الإفريقية العام المقبل في الكاميرون اعتبارا من 9 جانفي 2022”. وأكد “الكاف” أنه سيعلن مزيدا من التفاصيل عن القرعة خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان من المفترض إقامة قرعة أمم إفريقيا يوم 25 جوان الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لعدم جاهزية الكاميرون “لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كوفيد-19”.

وتأهل إلى نهائيات البطولة القارية 7 منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ، هي: مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان وموريتانيا وجزر القمر.

مقالات ذات صلة
خبر سارّ لـ “غلام”

خبر سارّ لـ “غلام”

ياسر لعروسي يلتحق رسميا بنادي تروا الفرنسي

ياسر لعروسي يلتحق رسميا بنادي تروا الفرنسي

مواجهتان قويّتان لِمصر وكوت ديفوار في الأولمبياد

مواجهتان قويّتان لِمصر وكوت ديفوار في الأولمبياد

هل ينقذ كريستال بالاس الإنجليزي عطال من جحيم الدوري الفرنسي؟

هل ينقذ كريستال بالاس الإنجليزي عطال من جحيم الدوري الفرنسي؟

مصارعة سعودية تتلقى هزيمة قاسية أمام منافسة صهيونية

مصارعة سعودية تتلقى هزيمة قاسية أمام منافسة صهيونية

القميص الجديد لـ “محرز” يُراعي أهمّية الثروة المائية

القميص الجديد لـ “محرز” يُراعي أهمّية الثروة المائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد