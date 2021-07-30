رسميا.. قرعة كأس إفريقيا بالكاميرون يوم 17 أوت

تجرى على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” في بيان رسمي الخميس، موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل في الكاميرون.

وجاء في بيان “الكاف”: “قرعة نهائيات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021) ستقام يوم الثلاثاء 17 أوت 2021 في قاعة المؤتمرات في عاصمة الكاميرون ياوندي، في الساعة السادسة بتوقيت الجزائر والكاميرون”. وأضاف البيان: “تشهد القرعة حضور 24 دولة ستشارك في كأس الأمم الإفريقية العام المقبل في الكاميرون اعتبارا من 9 جانفي 2022”. وأكد “الكاف” أنه سيعلن مزيدا من التفاصيل عن القرعة خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان من المفترض إقامة قرعة أمم إفريقيا يوم 25 جوان الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لعدم جاهزية الكاميرون “لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كوفيد-19”.

وتأهل إلى نهائيات البطولة القارية 7 منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ، هي: مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان وموريتانيا وجزر القمر.