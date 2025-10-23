رسميا.. هذا المنتخب سيُواجه “الخضر” ودّيا

اتّضحت، الخميس، هُوِّية المنافس الودّي للمنتخب الوطني الجزائري في المحطة الدولية لِشهر نوفمبر المقبل.

ويستعدّ “الخضر” لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُفترض أن تُجرى بِبلاد مراكش في فترة ما بين الـ 21 من ديسمبر المقبل والـ 18 من جانفي 2026.

وقال اتحاد زيمبابوي لِكرة القدم في بيان له نشره، الخميس، إن منتخب بلاده سيُواجه “محاربي الصحراء” ودّيا في نوفمبر المقبل، رفقة الفريق القطري. دون ذكر مكان وتاريخ المواجهتَين بِدقّة. علما أن نافذة “الفيفا” مبرمجة في فترة ما بين الـ 10 والـ 18 من نوفمبر المقبل.

وعلى غرار رجال فلاديمير بيتكوفيتش، تستعدّ زيمبابوي لـ “الكان”، حيث تلعب في فوج يضمّ منتخبات مصر وجنوب إفريقيا وأنغولا.