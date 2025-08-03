رسميا.. هذه أسعار التدفقات الجديدة الخاصة باتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الأحد عن إطلاق مجموعة من العروض الجديدة الخاصة بخدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية، موجهة لمختلف فئات الزبائن، حيث تميزت هذه العروض بتحسينات كبيرة في سرعة التدفق وأسعار تنافسية، تشمل المشتركين العاديين، اللاعبين الإلكترونيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت عروض IDOOM FIBRE الجديدة لتوفر خيارات متعددة للمشتركين بأسعار شهرية تبدأ من 2200 دينار جزائري لتدفق بـ60 ميغابت في الثانية، وتصل إلى 4200 دج لتدفق بـ1.5 جيغابت في الثانية، وفقًا للتفصيل الآتي:

60 ميغابت → 2200 دج/الشهر.

120 ميغابت → 2400 دج/الشهر.

240 ميغابت → 2600 دج/الشهر.

480 ميغابت → 2800 دج/الشهر.

600 ميغابت → 3000 دج/الشهر.

1 جيغابت → 3600 دج/الشهر.

1.5 جيغابت → 4200 دج/الشهر.

كما قدمت الشركة باقات مخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية تحت اسم IDOOM FIBRE GAMERS، مع سرعات عالية وتجربة محسّنة مقابل أسعار تبدأ من 2500 دج لتدفق 60 ميغابت وتصل إلى 5200 دج لتدفق 1.5 جيغابت شهريًا، وهي كالتالي:

60 ميغابت → 2500 دج/الشهر.

120 ميغابت → 2800 دج/الشهر.

240 ميغابت → 3000 دج/الشهر.

480 ميغابت → 3400 دج/الشهر.

600 ميغابت → 4000 دج/الشهر.

1 جيغابت → 4600 دج/الشهر.

1.5 جيغابت → 5200 دج/الشهر.

ولم تغفل اتصالات الجزائر عن تلبية احتياجات قطاع الأعمال، حيث طرحت عروض IDOOM MEDIUM BUSINESS الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن تدفقات عالية تصل إلى 1.6 جيغابت في الثانية مع عنوان IP ثابت، بأسعار تبدأ من 16 ألف دج وتصل إلى 45 ألف دج شهريًا، حسب التفاصيل التالية: