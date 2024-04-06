رسميّا.. تعريب مراسلات شركة الخطوط الجوّية الجزائرية

تشمل البيانات والخطابات الداخلية والمعاملات مع الجهات الدبلوماسية

باشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إجراءات جديدة لتكريس اعتماد اللغة العربية في مراسلاتها وتعاملاتها مع مختلف الإدارات والسفارات والجهات الرسمية، وحتى في خطابات ورسائل الرئيس المدير العام، التزاما بما تنصّ عليه المادة 3 من الدستور الجزائري، والتي تؤكّد أن “اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية”، كما تسعى الشركة مستقبلا لتكوين العمال والموظّفين في اللغة الإنجليزية، وهي لغة الطيران المدني المعتمدة في كافة دول العالم.

وضمن هذا السياق، شرعت الجوية الجزائرية منذ أسابيع في تكريس اعتماد اللغة العربية بكافة مراسلاتها وتعاملاتها، منها رسالة الرئيس المدير العام للشركة حمزة بن حمودة لعمال وإطارات الجوّية بمجرّد تنصيبه بتاريخ 10 فيفري المنصرم، ووجّه بعدها الرئيس المدير العام كلمة للعمال في ذكرى سقوط طائرة تمنراست عام 2003، وأيضا رسالة للنساء والموظفات في اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 8 مارس المنصرم ورسالة أخرى بمناسبة عيد النصر لعمّال الخطوط الجوية الجزائرية، وكلمة الرئيس المدير العام بمناسبة شهر رمضان، والتي جاءت جميعها باللغة العربية.

وشمل اعتماد اللغة العربية أيضا مراسلات الإدارة مع السفارات الأجنبية خلال الفترة الماضية، حيث يتم توجيه نسخة أصلية باللغة العربية ونسخة ثانية بلغة البلد التي يتم استقبال المراسلات منها.

وتكشف الخطابات المكتوبة التي يوجّهها الرئيس المدير العام للعمال في مختلف المناسبات، اهتمام الإدارة الجديدة باللغة العربية من منطلق أن الخطوط الجوية شركة وطنية وعمومية، ومن واجبها احترام ثقافة تداول اللغات الوطنية الرسمية المنصوص عليها في الدستور، كما يوجّه الرئيس المدير العام للشركة المراسلات الرسمية باللغة العربية حتى للهيئات الدبلوماسية الموجودة في الجزائر والخارج من خلال وضع الختم الرسمي للمؤسسة وتوقيعه.

وتعتبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية شركة وطنية رائدة في مجال النقل الجوي، تتمتّع بدور كبير في تمثيل الجزائر على الصعيدين الوطني والدولي، لذلك، فإن تعريب المراسلات من وجهة نظر الإدارة الجديدة يساهم في تحسين توجيه الخدمات للعملاء المحليين، إذ يساعد تعريب المراسلات في تقديم الخدمات والمعلومات بشكل فعّال للزبائن ويعزز التواصل ويسهل عملية التفاهم، ويندرج هذا الإجراء أيضا في إطار تعزيز الهوية الوطنية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وتأكيد الانتماء للوطن، الأمر الذي تعتبره الإدارة أساسيا لكسب ثقة الزبائن.

ويتطابق هذا الإجراء مع ما ينصّ عليه الدستور الجزائري، إذ تعد اللغة العربية لغة رسمية في الجزائر، وهو ما يفرض على الشركات الوطنية مثل الخطوط الجوية الجزائرية الامتثال للتشريعات الرسمية واعتماد اللغة الأم في المراسلات والوثائق، كما يساهم تعريب المراسلات في هذه الشركة بشكل عام في تحقيق سمعة حسنة للجوّية الجزائرية، وتكريس نجاحها على المدى الطويل.