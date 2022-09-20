رشيد بن عطاء الله.. إمام جزائري يصنع الحدث عبر الشبكات

لا يزال الإمام الجزائري رشيد بن عطاء الله يصنع الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، باستقطابه آلاف المتابعين، وبالرغم من ذلك لم تسلم مواعظه من الانتقادات.

ويتناول إمام مسجد عمر بن الخطاب ببلدية بلوزداد بالعاصمة في فيديوهاته التي راجت عبر مختلف الشبكات إرشادات دينية ومواعظ حول القضايا اليومية للمواطن.

وقال نشطاء من محبي الشيخ إنه لاقى استحسان آلاف المتابعين نظرا لأسلوبه الشيق، الذي يعتمد حسبهم على بساطة اللغة، واستخدامه العامية في إيصال مواعظه لأكبر شريحة من الناس.

وعلى النقيض من كل ما سبق، يتداول البعض منشورات تنتقد مضمون مواعظ بن عطاء الله، حيث حذروا منه ووصفوا خرجاته بالبدع.

وردّ بالشيخ على منتقديه بمقطع مصور قال فيه: “خلوا التعليقات تأتي إن شاء الله 200 ألف.. نقول ما نعتقد”.

وأضاف بسخرية، متحدثا عن الصفات التي ألصقت بشخصه: “مبتدع، متلون، لا تسمع له، فيه نظر.. لما غابت الطيور راهو واقع واش راك تشوف الآن”.

ودعا بن عطاء الله، في فيديو انتشر بقوة عبر الشبكات، أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين سابقا للجهاد في فلسطين وأراضي المسلمين المغتصبة من قبل الكفار والمشركين.

وكان الريسوني قد تحدث عن “استعداد المغاربة والعلماء والدعاة في المغرب للجهاد بالمال والنفس، والزحف بالملايين إلى مدينة تندوف الجزائرية” وجاء رد الشيخ مفحما كما قال متابعوه.