رشيد غزال باق في بشكتاش التركي الموسم القادم

تلقى عديد العروض بعد تألقه الموسم الماضي

يحسم الدولي الجزائري رشيد غزال في الساعات القادمة مستقبله بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال والد اللاعب، محمد غزال في تصريحات لصحيفة “فاناتيك” التركية: “نجلي سعيد للغاية في بشكتاش، سيلعبون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، غزال بنسبة 100% سيكمل مسيرته في بشكتاش، ونتوقع استكمال الانتقال في وقت قريب”.

والد غزال كشف أن غالطة سراي التركي بدوره قدم عرضاً للحصول على خدمات اللاعب بعد تألقه الموسم الماضي، لكن اللاعب يفضل الاستمرار في بشكتاش.

يذكر أن تقارير إعلامية تركية كشفت في وقت سابق أن ليستر وافق على تخفيض سعر بيع غزال من 10 ملايين يورو إلى 6 ملايين فقط، من أجل تسهيل عملية رحيله إلى نادٍ جديد، وذلك حتى لا يخسره مجانا في الصيف المقبل.

وانضم غزال لليستر كبديل لمواطنه رياض محرز في صيف 2018 مع انتقال الأخير لمانشستر سيتي.

ولكن اللاعب الجزائري لم يقنع إدارة ليستر، حيث لم يلعب إلا 19 لقاء فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن عقده ينتهي العام المقبل.

وخرج غزال معارا إلى فيورنتينا في موسم 2019-2020 وبعدها انضم لبشكتاش الموسم الماضي، وقاده للتتويج بالدوري التركي.

وفي بشكتاش، نجح غزال الموسم الماضي في تسجيل 8 أهداف وصناعة 18 خلال إجمالي 35 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.