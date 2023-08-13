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الجزائر
ستسمح بفتح 12 ألف منصب عمل

رفع العراقيل عن 71 مشروعا سياحيا في الجزائر

الشروق أونلاين
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رفع العراقيل عن 71 مشروعا سياحيا في الجزائر
ح.م
مشروع فندق في ولاية الطارف

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية ديدوش مختار يوم الأحد بالطارف، عن رفع العراقيل عن 71 مشروعا سياحيا عبر الوطن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير، خلال تفقده لأشغال تهيئة منطقة التوسيع السياحي “ميسدا” ببلدية السوارخ الحدودية في الولاية.

وقال ديدوش إن “توجيهات رئيس  عبد المجيد تبون، بشأن المشاريع الاستثمارية العالقة في قطاع السياحة، سمحت برفع القيود عن 71 مشروعا سياحيا عبر 58 ولاية”.

وستساهم هذه المشاريع بعد تجسيدها، في التخفيف من النقص الحاصل في المرافق السياحية. حيث ينتظر أن تدعم القطاع بـ 8 آلاف سرير، وأكثر من 12 ألف منصب عمل.

وأشاد الوزير بالمناسبة، بدور ولاة الجمهورية، في مرافقة المستثمرين في المجال السياحي. لتمكينهم من تجسيد مشاريعهم ورفع العراقيل عنها.

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