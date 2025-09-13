-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تشمل الإطعام وسقي الماء والعتاد الطبي

“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

مريم زكري
  • 264
  • 0
“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

في لفتة إنسانية تعكس أسمى معاني التضامن والتكافل، أطلق نادي رفقاء الخير مبادرة خيرية عبارة عن مشروع طرود للإطعام الموجهة لفائدة العائلات المتضررة في قطاع غزة، حيث يتم توزيع وجبات غذائية على عدد من العائلة المحتاجة التي تعاني من ظروف إنسانية قاسية بسبب الحصار والوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع منذ عامين.

المبادرة التي التفت حولها أيادي الخير من داخل الوطن وخارجه، من خلال جمع المواد الغذائية والأموال لتحضير وجبات يومية للعائلات والنازحين في غزة ورسم البسمة على وجوه الأطفال والأمهات في ظل الظروف الصعبة والمجاعة التي يعاني منها القطاع المحاصر، لتكشف عن حجم الدعم الجزائري الذي يعكس وفاء أبناء الوطن لقضية فلسطين وحرصهم على مد جسور العطاء مع أشقائهم.

وفي مشاهد مؤثرة وثقتها مقاطع فيديو من قلب غزة تحوز “الشروق اليومي” نسخة منها، كشفت نادي رفقاء الخير عن دور المحسنين من الجزائر الذين امتد دعمهم للأشقاء اللاجئين من خلال عملية إطعام منظمة، وتوزيع وجبات ساخنة إلى جانب مختلف الاحتياجات الضرورية.

وفي سياق متصل، يواصل النادي الخيري نشاطاته الإنسانية، حيث تم إطلاق شهر أوت المنصرم مشروع سقيا الماء بشمال قطاع غزة، بفضل تبرعات من محسنين بالجزائر العاصمة، وسمح المشروع بتزويد العائلات المحاصرة بكميات من الماء الصالح للشرب، في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه المنطقة.

كما تستعد الجمعية الخيرية “رفقاء الخير” لإطلاق حملة جديدة داخل الجزائر مع اقتراب الدخول المدرسي، عبارة عن مشروع الحقيبة المدرسية لفائدة الأيتام والفقراء والمعوزين، والذي يهدف إلى تمكين الأطفال من مستلزمات الدراسة الأساسية ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظروف لائقة، المبادرة التي حظيت بتجاوب كبير من قبل المحسنين، تعكس إيمان القائمين على النادي بأن دعم التعليم يمثل استثمارا حقيقيا في المستقبل، ورسالة أمل لهؤلاء الأطفال بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة صعوبات الحياة.

وأكد القائمون على النادي أن هذه المبادرات ما هي إلا خطوة أولى في سلسلة مشاريع قادمة، داعين كافة المحسنين داخل الوطن وخارجه إلى مد يد العون والتبرع، حتى تستمر قوافل الخير في الوصول إلى مستحقيها في غزة، كما أعلن النادي عن حملة تضامنية جديدة لدعم الأنشطة الإنسانية الأساسية، حيث يدعو المحسنين للمساهمة في توفير العتاد الطبي من أسِرة وكراسي متحركة وأجهزة تنفس، إضافة إلى مستلزمات الرعاية لكبار السن والمرضى، إلى جانب إنشاء أقسام مدرسية للأيتام والمعوزين، وتوسيع برنامج كفالة الأيتام.

مقالات ذات صلة
هذه رؤية الجزائريين لواقع الديمقراطية التشاركية محليّا

هذه رؤية الجزائريين لواقع الديمقراطية التشاركية محليّا

“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

أيام تحسيسية حول المهن البيئية لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية

أيام تحسيسية حول المهن البيئية لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية

نشرية جديدة: موجة حر عبر 3 ولايات وأمطار رعدية جنوبا

نشرية جديدة: موجة حر عبر 3 ولايات وأمطار رعدية جنوبا

الدراجات النارية قنابل قاتلة بمحيط المؤسسات التربوية

الدراجات النارية قنابل قاتلة بمحيط المؤسسات التربوية

البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية يوم الاثنين

البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية يوم الاثنين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد