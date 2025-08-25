رقميا وعن بعد.. إجراء مسابقة “بريد الجزائر” قريبا

كشف المكلف بتسيير المديرية العامة لـ”بريد الجزائر”، محمد تازير، الاثنين من ولاية البيض، أن المسابقة الوطنية للتوظيف لـ”بريد الجزائر” سيتم إجراؤها قريبا رقميا وعن بعد من دون الحاجة إلى مراكز الامتحان.

وأكد السيد تازير لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة العمل والتفقد لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي لولاية البيض، “أنه ينتظر إجراء هذه المسابقة الوطنية أواخر شهر سبتمبر المقبل، وسيتم إجراؤها رقميا وعن بعد من دون الحاجة إلى مراكز الامتحان، من خلال تمكين المترشحين من المشاركة من أي مكان وذلك فقط عن طريق استعمال الهواتف الذكية أو اللوحات الذكية، أو عن طريق

الحاسوب وذلك في إطار الإجراءات التسهيلية لتمكين جميع المترشحين المسجلين للمشاركة في هذه المسابقة في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع بكل شفافية ونزاهة.

وقد بلغ عدد المترشحين المسجلين لهذه المسابقة الوطنية أزيد من 182 ألف مترشح، سيتنافسون على 773 منصب موزع ما بين مكلفين بالزبائن، ومتعامل بريدي وساعي بريد، وسائق وزن خفيف ووزن ثقيل. للتذكير، فقد تم في وقت سابق تأجيل هذه المسابقة بسبب مشاكل تقنية، وفقا لذات المصدر.