رقم تاريخي يحقق للصادرات خارج المحروقات

رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري لـ"الشروق":

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات حققت رقما تاريخيا غير مسبوق منذ الاستقلال، بعد أن لامست 5 ملايير دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

الصادرات لامست 5 ملايير دولار لأول مرة منذ الاستقلال

وأوضح رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح هاتفي لـ”الشروق”، أن الصادرات خلال 11 شهرا الأولى من 2020 بلغت 4 ملايير و520 مليون دولار، وارتفعت القيمة لتلامس 5 ملايير بنهاية ديسمبر، بعد أن فاقت صادرات ديسمبر 400 مليون دولار لوحده.

واعتبر علي باي ناصري أن هذا الرقم للتصدير خارج المحروقات ببلوغ 5 ملايير دولار، يعتبر الأكبر والأهم في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، موضحا أن الرقم كان في سنة 1980 في حدود241 مليون دولار، وارتفع عام 1990 إلى 439 مليون دولار، ووصل سنة 2000 إلى 610 مليون دولار، وفي 2010 بلغت 1.6 مليار دولار، وكانت في 2020 نحو 2.3 مليار دولار.

سوناطراك توقف استيراد البنزين والمازوت نهائيا

ولفت علي باي ناصري إلى أن أكبر حصيلة سابقة للصادرات الجزائرية خارج المحروقات كانت في سنة 2018، حين بلغت 2 مليار و920 مليون دولار، لكن حصيلة 2021 بقرابة 5 ملايير دولار هي الأعلى والأهم منذ الاستقلال.

وبخصوص القطاعات التي حققت أرقاما لافتة في التصدير خارج المحروقات، أوضح باي ناصري أن قطاع الأسمدة كان من بين أهم القطاعات إضافة للحديد والصلب والاسمنت ومواد غذائية على غرار السكر وعسل النحل ومصنوعات معدنية وغيرها.

وبموجب هذه الحصيلة ستبلغ نسبة الصادرات خارج المحروقات مقارنة بإجمالي مبيعات البلاد إلى الخارج أكثر من 12 بالمائة، بعدما كانت النسبة لا تتخطى 6 بالمائة في أحسن الحالات، ما يعني أن الصادرات خارج المحروقات ستنزل لأول مرة تحت 90 بالمائة فيما يتعلق بإيرادات البلاد من العملة الصعبة.

في سياق آخر، أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك توقف الجزائر بشكل تام عن استيراد الوقود (بنزين ومازوت) في 2021، بعد سنوات من نزيف ملايين الدولارات نحو الخارج.

أفاد بيان لشركة سوناطراك بخصوص النتائج الأولية لسنة 2021، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، بأن إنتاج المحروقات شهد زيادة بنحو 5 بالمائة، وانتقل من 175.9 مليون طن مكافئ بترول في 2020 إلى 185.2 مليون طن مكافئ بترول في 2021.

وأضاف البيان إلى أن مستوى إنتاج وحدات التكرير والمصافي بقي مستقرا في حدود 27.9 مليون طن في 2021، مقارنة ب 27.8 مليون طن سنة 2020.

أما واردات المشتقات البترولية فسجلت انخفاضا معتبرا بنسبة 70 بالمائة وفق البيان ذاته، وانتقلت من 859 ألف طن في 2020، إلى 255 ألف طن في 2021، ولفت البيان إلى أن الجزائر لم تستورد أي كمية من الوقود (بنزين ومازوت) خلال هذه السنة.

وبخصوص إنتاج الغاز الطبيعي المسال فقد شهد تطورا بنسبة 14 بالمائة سنة 2021 حيث بلغ مستوى 26.3 مليون متر مكعب مقارنة ب 23.1 سنة 2020، في حين سجلت مستويات الصادرات زيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنة بين سنتي 2020 و2021، حيث انتقلت من 80.7 مليون طن مكافئ بترول نهاية 2020، الى 95 مليون طن مكافئ بترول في 2021.