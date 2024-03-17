روسيا تردّ على مقترح ماكرون بإقرار هدنة في أوكرانيا

خلال الألعاب الأولمبية

ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأحد، على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية التي تحتضنها بلاده.

وقال ماكرون في تصريح سابق، إنه سيطلب من روسيا إقرار وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، طوال مدة الألعاب الأولمبية. التي تقام في باريس، من 26 جويلية إلى 11 أوت 2024.

وفي ردّها على هذا المقترح، دعت زاخاروفا ماكرون إلى “التوقف عن توريد الأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين إلى أوكرانيا. والكفّ عن رعاية الإرهاب”، على حدّ تعبيرها.

ونصحت زاخاروفا ماكرون، في تصريح أدلت به لوكالة “سبوتنيك”، بتقديم اقتراح مماثل لأطراف الصراع في الشرق الأوسط. في إشارة إلى العدوان الصهيوني المستمرّ على غزة.

ويستمرّ التوتّر في علاقات روسيا مع دول الاتحاد الأوروبي، والدول الغربية ككلّ، منذ بدء ما تسميّه عملية عسكرية في أوكرانيا في فيفري 2022.