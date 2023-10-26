روسيا تستقبل ممثلين عن حماس في موسكو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس، أن ممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، يجرون زيارة إلى موسكو.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي:”أستطيع أن أقول وأؤكد أن ممثلي الحركة الفلسطينية المعنية في زيارة لموسكو”.

كما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر وصفته بالمطلع، بأن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، قد وصل بالفعل إلى موسكو.

من جهتها، قالت وكالة “تاس” الروسية أيضا أن الوفد الفلسطيني يزور موسكو “للحديث بشأن مساع للإفراج عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة”، الذي تمّ اعتقالهم في إطار عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال.