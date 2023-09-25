روسيا تسمح للبنوك الجزائرية بتداول الدينار الجزائري في أسواقها المالية

أعلنت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني عن اعتماد قائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة بينها الجزائر، سيُسمح لبنوكها بالتداول في سوق صرف العملات الأجنبية بروسيا.

وتضمّ القائمة 8 دول عربية بينها الجزائر. إلى جانب دول آسيوية وإفريقية على غرار الصين وإندونيسيا وباكستان وجنوب إفريقيا، وأوروبية من قبيل صربيا وتركيا، وأمريكية مثل البرازيل وفنزويلا.

وحسب ما أوضحته وكالة “سبوتينك” المحلية، فقد كانت قوانين البلاد تسمح للمواطنين الروس فقط بتداول العملات الأجنبية. وهو ما كان يحدّ من وفرة السيولة بهذه العملات.

وتهدف القواعد الجديدة إلى زيادة كفاءة التحويل المباشر لعملات الدول الصديقة والمحايدة إلى الروبل الروسي. لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بهذه العملات، يضيف المصدر.