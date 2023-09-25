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اقتصاد

روسيا تسمح للبنوك الجزائرية بتداول الدينار الجزائري في أسواقها المالية

الشروق أونلاين
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روسيا تسمح للبنوك الجزائرية بتداول الدينار الجزائري في أسواقها المالية
أرشيف
الدينار الجزائري

أعلنت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني عن اعتماد قائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة بينها الجزائر، سيُسمح لبنوكها بالتداول في سوق صرف العملات الأجنبية بروسيا.

وتضمّ القائمة 8 دول عربية بينها الجزائر. إلى جانب دول آسيوية وإفريقية على غرار الصين وإندونيسيا وباكستان وجنوب إفريقيا، وأوروبية من قبيل صربيا وتركيا، وأمريكية مثل البرازيل وفنزويلا.

وحسب ما أوضحته وكالة “سبوتينك” المحلية، فقد كانت قوانين البلاد تسمح للمواطنين الروس فقط بتداول العملات الأجنبية. وهو ما كان يحدّ من وفرة السيولة بهذه العملات.

وتهدف القواعد الجديدة إلى زيادة كفاءة التحويل المباشر لعملات الدول الصديقة والمحايدة إلى الروبل الروسي. لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بهذه العملات، يضيف المصدر.

قائمة الدول التي يسمح لبنوكها بالتداول في أسواق العملات الأجنبية بروسيا

الجزائر، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، بنغلادش، البحرين، البرازيل، فنزويلا، فيتنام، مصر، الهند، إندونيسيا، إيران، قطر، الصين، كوبا، ماليزيا، المغرب، منغوليا، الإمارات، عُمان، باكستان، السعودية، صربيا، تايلاند، تركيا، جنوب إفريقيا.

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