ريان شرقي في طريقه لمزاملة بن سبعيني في بوريسيا دورتموند

رفض تجديد عقده مع نادي ليون الفرنسي

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن ريان شرقي في طريقه للانضمام لنادي بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم الكروي المقبل، والالتحاق بالدولي الجزائري رامي بن سبعيني خاصة أنه لم يوافق على تمديد عقده مع ناديه، أولمبيك ليون، الذي ينتهي في 30 جوان 2025، إذ قدّمت له إدارة النادي الفرنسي عرضا للاستمرار مع الفريق حتى عام 2028، ولكن بشرط تخفيض راتبه الحالي، وبذلك فإن مغادرته في “الميركاتو” الصيفي الحالي باتت أقرب من أي وقت مضى، أو سيخسرونه مجانا في نهاية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر نفسه أن نادي بوروسيا دورتموند هو المرشح الأكبر للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، متقدما على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قدّم عرضا سابقا لإدارة نادي أولمبيك ليون، قبل أيام قليلة، بقيمة 15 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت. ورغم ذلك، فإن مسؤولي النادي الباريسي لم يستسلموا بعد، وما زالوا يصرون على محاولة إقناعه بالبقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل، والدفاع عن ألوان النادي.

وختم التقرير أن شرقي، الذي سجل ثلاثة أهداف وقدّم تسع تمريرات حاسمة في 39 مباراة، لعبها مع فريقه أولمبيك ليون، خلال الموسم الكروي المنقضي، يميل أكثر نحو الاحتراف في الدوري الألماني، والسير على خُطى العديد من اللاعبين، أمثال عثمان ديمبيلي وكولو مواني وموسى ديابي وكينغسلي كومان، الذين سبق لهم مغادرة الدوري الفرنسي والتألق بشكل لافت في بطولة “البوندسليغا”.

ويُعد شرقي إحدى أبرز أولويات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تحسبا لإقناعه بتمثيل منتخب الجزائر في المستقبل، وقد يُسهّل رحيله عن الدوري الفرنسي عموما، وفريق أولمبيك ليون، على وجه الخصوص، التحاقه بمنتخب محاربي الصحراء، كما كان عليه الحال مع العديد من اللاعبين، الذين مرّوا بالوضعية نفسها، ولعل أبرزهم إسحاق بلفوضيل ومهدي زفان، وأصدقاؤه السابقون في نادي ليون والفئات السنية للمنتخب الفرنسي، ويتعلّق الأمر بالثنائي حسام عوار وأمين غويري.