زروقي: استكمال تعميم الألياف البصرية مطلع 2027

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، السبت، أنه سيتم استبدال كل الكوابل النحاسية القديمة بشبكة الألياف البصرية، مع نهاية السنة الجارية أو بداية سنة 2027، كأقصى تقدير.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه بمقر مديرية “اتصالات الجزائر”، على افتتاح يوم دراسي حول “صمود شبكات الاتصالات ومرونتها”، أن قطاعه “عازم على الانتهاء من استبدال كل الكوابل النحاسية القديمة بشبكة الألياف البصرية بحلول نهاية هذه السنة أو بداية سنة 2027 كأقصى حد”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الجزائر تعمل، بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على “بناء منظومة اتصالات أكثر قوة وشمولا وقدرة على مواجهة التحولات السريعة”.

وبالمناسبة، ذكر الوزير بما حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، من تقدم ملموس في تحديث بنيتها التحتية الرقمية، حيث “تجاوز عدد المشتركين في الإنترنت الثابت 7 مليون مشترك، من بينهم أكثر من 3.4 مليون مشترك في الألياف البصرية”.

أما فيما يخص عدد مشتركي الإنترنت المحمول، فقد بلغ “أزيد من 51 مليون مشترك”، يضيف زروقي الذي أوضح أن إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس سيمكن من دخول مرحلة جديدة تتسم بجودة الخدمة والرفع من قدرة الشبكات على دعم الاقتصاد الرقمي، وهي الرؤية التي لا تقتصر على المدن الكبرى ذات الكثافة العالية.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن القطاع أطلق مشروع الخدمة الشاملة لربط المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والذي “بلغ في شطره الأول 1400 منطقة”، وذلك في إطار توسيع التغطية وتقليص الفجوة الرقمية.