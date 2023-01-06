زفيزف يتحدّث عن جديد “الخضر” ومصير بلماضي

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف، الجمعة، عن تدعيم صفوف “الخضر” بِلاعبين مُغتربين جدد. فضلا عن تطرّقه إلى مستقبل العارضة الفنية.

جاء ذلك في ظهور إعلامي لِرئيس “الفاف” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة.

وقال جهيد زفيزف إن اللاعب حسام عوار أعطى موافقته بِارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري.

وأضاف الرّجل الأوّل في الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، إن “الفاف” بِصدد التواصل مع اللاعب أمين غويري، من أجل الغرض ذاته. لكن لا يوجد شيءٌ حُسِم أمره بِخصوص مهاجم فريق ران الفرنسي لِحدّ الآن. يقول زفيزف.

وسبق لِعوار (24 سنة/ من اليسار في الصورة المدرجة أدناه) الذي ينشط في نادي أولمبيك ليون، وغويري (22 سنة/ من اليمين في الصورة المدرجة أدناه) ارتداء أزياء منتخبات فرنسا، لكن لم يلعبا أيّ لقاء رسمي مع أكابر “الديكة”، وهو ما يسمح لهما بِالإلتحاق بـ “محاربي الصّحراء”. استنادا إلى لوائح الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وقبل ذلك في تاريخ سابق، كان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح بِأن اللاعبَين المُغتربَين ريان آيت نوري مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، وفارس شعيبي مهاجم نادي تولوز الفرنسي، أعلنا عن تفضيلهما لـ “الخضر”. وقد يحضرا (الإثنان أو أحدهما) مقابلتَي النيجر في أواخر مارس المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وبِخصوص العارضة الفنية، استحسن زفيزف العمل الذي قدّمه جمال بلماضي، وقال إن هيئته مدّدت عقد الناخب الوطني إلى غاية 2026. بعد أن كانت المدّة تنقضي في الـ 31 من ديسمبر الماضي.

ورفض رئيس “الفاف” مجاراة بعض “خصوم” بلماضي الذين راحوا مُؤخّرا يُشهرون بِرقم أجرته، والتنديد بِضخامتها، تأليبا للجماهير ضدّه. وقال إن قيمة الرّاتب ليست هيّنة وفي الوقت نفسه لا تدعو إلى التهويل. وأضاف أن عمل الناخب الوطني يشفع له الأجرة التي يتقاضاها.