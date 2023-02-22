زلزال جديد بشدّة 5.5 درجات في إيران

سجّلت إيران فجر الأربعاء، زلزالا ثانيا في ظرف 24 ساعة، بلغت شدّته 5.5 درجات على مقياس ريجتر، في محافظة فارس جنوبي البلاد.

وقالت وكالة “فارس” الرسمية للأنباء في إيران، إن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض. ولم يسفر عن وقوع أي خسائر.

ويوم الثلاثاء، سجّل زلزال بشدّة 5.2 درجات على مقياس ريجتر في محافظة فارس جنوبي إيران، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقالت وكالة فارس للأنباء، إن الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب في المنطقة المتضررة، من دون أن يصدر أي معلومات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، في ضواحي بلدة درز التابعة لقضاء لارستان جنوب مدينة شيراز.

وتسجّل المنطقة عدّة هزّات أرضية عنيفة منذ مطلع فيفري. حيث وقعت هزة أرضية بشدّة 4.2 درجات على مقياس ريجتر صباح الأربعاء في شمال فلسطين.

وقد اهتزّت كهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر 6 فيفري، على زلزالين مدمّرين بشدّة 7.7، و7.6 درجات. متبوعين بالآلاف من الهزات الارتدادية.