زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز يثير الجدل.. هل هو تركي آل الشيخ؟

أثار خبر زواج الفنانة المصرية أنغام بمسؤول سعودي بارز، جدلا واسعا عبر الشبكات، بين من ينفي الأمر ومن يؤكد بأنه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقالت صحف مصرية إن أنغام تزوجت في الأيام القليلة الماضية من مسؤول سعودي بارز، دون التطرق لهويته أو المنصب الذي يشغله، لافتة إلى أنها أقامت حفلا صغيرا اقتصر على المقربين.

وكده عرفتوا مين الشخص اللي ليه نفوذ وفارضها على الناس بالعافية بدليل إن حفلاتها في الخليج فقط ومحدش بيطلبها تعمل حفلات في باقي الدول العربية ولا مطلوبة في الدول الأجنبية ومصايب صوت مصر الأخير أنغام تتوالى ضد زمايلها من محاربة امال ماهر وسرقة لقب شيرين بنفوذ زوجها 😄 pic.twitter.com/5G9dyD9prf — Ultras Sherine 🇪🇬 (@Ultras_Sherine1) May 24, 2023

وكشف مصدر مقرب من الفنانة في تصريحات صحفية أن ما نُشر عن زواجها من مسؤول خليجي مجرد إشاعة، مؤكدا أنها لا تتطلع إلى مثل هذه الأقاويل التى ربما تكون مفتعلة، لأن أخلاقها تجعلها تلتزم الصمت ولا تحب الدخول في خصومة مع أي شخص أو جهة.

وانتشر خبر زواج أنغام بعد أسابيع من حفل ليلة الموجي الذي أحيته في العاصمة السعودية، الرياض، على خشبة “مسرح أبو بكر سالم”، وسط ترحيب كبير من الحاضرين الذين كان من بينهم شخصيات بارزة لعل أهمهم رئيس الهيئة العامة للترفيه “تركي آل الشيخ”.

وكان تركي آل الشيخ قد أقام مأدبة عشاء جمع خلالها النجوم والمشاركين في حفل ليلة “روائع الموجي” التي أقيمت في الرابع من ماي الجاري.

وحضر المأدبة نجوم الفن العربي أبرزهم “عبادي الجوهر، أنغام، ماجد المهندس، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، وائل جسار، مي فاروق، وزينة عماد”.

يذكر أن أنغام تزوجت أربع مرات، بينما كانت “الزيجة الخامسة” في مرات كثيرة مجرد شائعة تتداولها مواقع إخبارية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر.

تزوجت من مهندس الصوت المصري «مجدي عارف» وأنجبت ابنها «عمر»، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي «فهد محمد الشلبي» سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن.

في سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها بعد زواج دام 3 سنوات نشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014.

في فيفري 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم. وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020