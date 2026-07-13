زواج ذوي الهمم.. فنانة مصرية تتراجع عن تصريحات مسيئة وتعتذر

تصدرت الفنانة المصرية جوري بكر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عقب تصريحاتها التي أبدت فيها اعتراضا على زواج الأشخاص ذوي الهمم.

وأثارت بكر جدلا واسعا، كما تعرضت لعدة انتقادات، لا سيما لتزامنها مع احتفال الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة سما رامي بحفل زفافها الكبير، حيث قالت إنها ضد زواج ذوي الهمم، مضيفة: “من إمتى بيتجوزوا؟ هل ده في شرع ربنا؟ هل دول يجب عليهم الزواج، ولا هي الناس بتاخد الكلام على مزاجها؟”.

وعلى إثر الضجة الحاصلة بسببها، نشرت الفنانة اعتذارا عبر حسابها على “فيسبوك”، أكدت فيه أن ما صدر عنها لم يكن بقصد الإساءة، كما أشارت إلى أن حديثها فُهم على نحو مغاير لما كانت تقصده.

وقالت الفنانة: “حابة أوضح إن اللى حصل كان من غير أي قصد خالص، ومكنش في نيتي أضايق أو أسيء لأي حد”.

وأضافت أنها تكن كل الاحترام والتقدير للجميع، وأن آخر ما تتمناه هو أن يتسبب كلامها في إيذاء مشاعر أي شخص، كما أعربت عن اعتذارها لكل من شعر بالإساءة بسبب تصريحاتها، مؤكدة أن المحبة والاحترام هما الأساس في تعاملها مع الجميع.

وفي ختام رسالتها هنأت بكر العروسين، متمنية لهما حياة سعيدة، كما أعلنت رغبتها في زيارتهما شخصيا لتقديم التهنئة وتأكيد تقديرها لهما.

وفي السياق ذاته، رفضت والدة الناشطة سما رامي اعتذار الفنانة جوري بكر، معتبرة أنه غير كافٍ، وقالت، في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، إن الاعتذار “لا يخص إلا صاحبته”، مضيفة أن رغبة الفنانة في زيارة منزل الأسرة “ليست سوى محاولة لتصدر الترند”.

وأردفت أنها طالبت نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، باتخاذ إجراء بحق الفنانة، مؤكدة أن “الاعتذار وحده لا يكفي بعد الإدلاء بمثل هذه التصريحات”، على حد تعبيرها.