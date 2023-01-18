زوجة صالح أوقروت تواسيه بهذه الكلمات!

نشرت الممثلة والمخرجة الجزائرية فاطمة بلحاج، زوجة الفنان صالح أوقروت، رسالة مواساة له، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وقالت زوجة صالح أوقروت: “‏ربما يصعب عليك الوقت الذي أنت فيه الآن، لكن لا باس فهو سيمضي”.

وأضافت: “ستلوح له بيديكَ حامدا فالضوائق تجلب معها مفاتيح الفرج، وما من عسر إلّا ويسرين معه والحمد الله على كل حال”.

يذكر أن الفنان القدير صالح أوقروت، نُقل السبت 8 ماي 2021، على متن طائرة خاصة إلى فرنسا لتلقي العلاج.

وتدهورت حالة صويلح الصحية جراء معاناته من 3 أورام سرطانية في أماكن متفرقة من جسده.

أيضا، تلى الإعلان عن طبيعة مرضه تضامن شعبي ورسمي، سرّع من عملية نقله للعلاج في الخارج.

وكان محبوب الجماهير قد خاطب متابعيه يوم 11 جوان 2021، بعد بداية العلاج ضد السرطان، وقال بأن العلاج الكيمياوي متعب.

ورافق خضوع الفنان للعلاج بالكيماوي، شائعات كثيرة كانت تفندها عائلته باستمرار.

وتداولت صفحات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاته بعد أخذ الجرعة الثانية من الكيماوي شهر جوان 2021.

وعلق الفنان على شائعة وفاته بتدوينة جاء فيها: “أنا بخير الحمد لله شكرا على سؤالكم أحبتي والله يهدي ما خلق”.

كذلك وفي شهر ديسمبر 2022 كشفت الفنانة نضال الجزائري بحكم صداقتها لعائلة صويلح، موعد عودته للجزائر.

وقالت نضال إن صالح أوقروت أكمل حصص العلاج بفرنسا وتعافى نسبيا ويحلّ بأرض الوطن نهاية ديسمبر الجاري.