زيادات في الأجور ويومي راحة أسبوعيا لعمال “بريد الجزائر”

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي يوم الأربعاء بوهران، لقاء جهويا مع ممثلين عن عمال مؤسسة “بريد الجزائر” من عدّة ولايات.

وشكّل اللقاء حسب ما ذكره بيان للوزارة، “فرصة مواتية للإصغاء لانشغالات العمال المهنية والاجتماعية، وبحث مقاربات التكفل بها”.

وفي هذا السياق، ذكر زروقي ﺃمام الحضور “بحزمة التدابير والقرارات التي تم الإعلان عنها، من أجل تحسين المناخ الاجتماعي، والاهتمام بالمطالب ذات الطابع المهني لعمال مؤسسة بريد الجزائر”. مشيرا على وجه الخصوص إلى: