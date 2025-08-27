-- -- -- / -- -- --
الجزائر

زيادات في الأجور ويومي راحة أسبوعيا لعمال “بريد الجزائر”

الشروق أونلاين
أرشيف
بريد الجزائر

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي يوم الأربعاء بوهران، لقاء جهويا مع ممثلين عن عمال مؤسسة “بريد الجزائر” من عدّة ولايات.

وشكّل اللقاء حسب ما ذكره بيان للوزارة، “فرصة مواتية للإصغاء لانشغالات العمال المهنية والاجتماعية، وبحث مقاربات التكفل بها”.

وفي هذا السياق، ذكر زروقي ﺃمام الحضور “بحزمة التدابير والقرارات التي تم الإعلان عنها، من أجل تحسين المناخ الاجتماعي، والاهتمام بالمطالب ذات الطابع المهني لعمال مؤسسة بريد الجزائر”. مشيرا على وجه الخصوص إلى:

  • الزيادات في الأجور، التي من المزمع دخولها حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر المقبل، مع وضع سلم أجور أكثر عدلا. بغية تثمين المهن، وتحفيز الكفاءات التي تزخر بها المؤسسة.
  • المخطط الجديد للعطلة الأسبوعية، الذي يسمح باستفادة العمال من يومي راحة أسبوعيا. الذي سيتم تطبيقه بصفة تجريبية على مستوى عدد من الولايات، قبل تعميمه مستقبلا دون استثناء أي ولاية.
  • المراجعة الشاملة للاتفاقية الجماعية، التي شرع فيها القطاع بالتنسيق والتشاور مع الشريك الاجتماعي. بهدف تأطير ومتابعة ﺃفضل للمسارات المهنية.
