زيادات هامّة في رواتب الأئمة

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدّد النظام التعويضي الجديد للأئمة، وهو يتضمّن زيادات هامّة في أجور هذه الفئة، تحتسب بداية من جانفي 2024.

فالمرسوم الذي وقّعه الوزير الأول نذير العرباوي، مؤرخا في 9 أفريل 2024، وصدر في العدد الأخير (العدد 26) من الجريدة الرسمية، يحدّد العلاوات والتعويضات التي يستفيد منها الأئمة بـ:

علاوة المردودية،

تعويض الإلزام والاستعداد الدائم،

تعويض نشاطات التدريس،

وتعويض التوثيق.

حيث تُحسب علاوة المردودية التي تصرف كل 3 أشهر، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمئة من الراتب الرئيسي، بدلا من 30 بالمئة المحدّدة في السابق.

كما يُصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا، بنسبة 30 بالمئة من الراتب الرئيسي. وتعويض نشاطات التدريس بنسبة 40 بالمئة، بدلا من 30 بالمئة.

أما التعويض الشهري للتوثيق، فقد تمّ رفعه في النظام التعويضي الجديد، حسب نصّ المرسوم، ليكون بالشكل التالي: