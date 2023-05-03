زيادات 1 ماي في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي بداية من شهر جوان

دفع معاشات المتقاعدين المثمّنة بزيادات تتراوح بين 3 و5 بالمئة، سيكون بداية من شهر جوان المقبل، وبأثر رجعي من شهر ماي، حسب ما أكده المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي يوم الأربعاء.

وستمسّ الزيادات التي أقرّ رئيس الجمهورية تطبيقها بشكل سنوي مع حلول الفاتح من ماي من كل عام، ما يزيد عن 3.4 مليون مستفيد، يضيف المتحدث.

وقال عبدلي إن الأثر المالي لهذه الزيادات يقارب 52 مليار دينار جزائري. معتبرا أنها “تؤكد حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصفة عامة، والمتقاعدين بصفة خاصة”.

وبموجب أمر من الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء، ستتمّ مراجعة معاشات التقاعد في الجزائر بشكل سنوي، في الفاتح من شهر ماي من كل عام.

وتتراوح الزيادات الجديدة في منح ومعاشات المتقاعدين بين 3 و5 بالمئة، بالشكل التالي: