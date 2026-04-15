“زيارتي للجزائر فرصة لتعزيز الحوار وبناء الجسور”

قال إن شعبها كريم ويتقبل الآخر... بابا الفاتيكان:

أكد البابا ليون الرابع عشر، أن زيارته إلى الجزائر شكّلت محطة مميزة في مستهل جولته الإفريقية، واصفًا إياها بأنها “فرصة حقيقية لتعزيز الحوار وبناء الجسور بين الشعوب”.

وخلال حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى الكاميرون، بعيد مغادرته الجزائر، الأربعاء، قال البابا، حسب ما نقله موقع “فاتيكان نيوز” الذي يتبع للبابا، إن “اليومين اللذين قضاهما في الجزائر كانا غنيين بالرمزية والدلالات”، موضحًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة التعايش والتفاهم بين مختلف الديانات والثقافات.

وأشاد البابا بحسن الاستقبال والتنظيم الذي حظي به خلال وجوده في الجزائر، حيث أوضح أن السلطات الجزائرية قدمت كل التسهيلات لإنجاح هذه الزيارة، معتبرًا ذلك دليلًا على كرم الشعب الجزائري واحترامه للآخر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وفي سياق حديثه، أوضح البابا أن الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر، رغم صغر حجمها، إلا أنها تؤدي دورًا مهمًا ورمزيًا في تعزيز قيم الحوار والتعايش، مشيرًا إلى زياراته لكل من كنيسة السيدة الإفريقية بالعاصمة وكنيسة القديس أوغسطين في عنابة.

وأكد أن هذه المحطات تحمل قيمة تاريخية وروحية كبيرة، خاصة لما يرتبط بها من إرث القديس أوغسطين، الذي يُعد من أبرز الشخصيات الدينية والفكرية التي خرجت من أرض الجزائر.

وأشار البابا إلى أن تعاليم القديس أوغسطين لا تزال تحظى بأهمية كبيرة في العصر الحديث، لاسيما دعوته إلى البحث عن الحقيقة وتعزيز الوحدة بين الشعوب، موضحًا أن هذه القيم باتت أكثر إلحاحًا في ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم.

كما أبرز أن الشعب الجزائري يُظهر احترامًا كبيرًا لتلك الشخصية التاريخية، ما يعكس عمق الثقافة التعددية في البلاد.

وفي ختام تصريحاته، شدد البابا على أن تجربته في الجزائر، خاصة زيارته إلى المسجد الكبير، جسدت بشكل عملي إمكانية العيش المشترك في سلام رغم الاختلافات الدينية والثقافية، وكانت الصور التي تم تداولها بشكل واسع رفقة عميد جامع الجزائر الشيخ مأمون القاسمي، قبالة المنبر، قد أثارت الإعجاب وشكلت نقطة مهمة لزيارة البابا.

وأوضح المتحدث أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى مثل هذه النماذج التي تعزز الحوار وتدعم قيم السلام، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل قائم على الاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب.