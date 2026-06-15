زيدان يفضل “الخضر” على “الديوك”

أكدت تقارير إعلامية أن الأسطورة زين الدين زيدان اختار حضور مباراة الجزائر أمام الأرجنتين بلا من مباراة “الديوك ” أمام السنغال.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن “زيزو” المتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، قرّر حضور مباراة “الخضر”، لدعم ابنه الحارس لوكا زيدان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه أمام استحالة حضور المدرب المستقبلي للديوك المبارتين، لبعد المسافة، فإنه اختار في الأخير التواجد لمتابعة الظهور الأول لإبنه في المونديال أمام أبطال العالم.

وتابعت “ليكيب”: ” بين ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد وملعب أروهيد في كانساس سيتي، تبلغ المسافة 1800 كيلومتر، والأهم من ذلك، فارق زمني قدره خمس ساعات بين مباراتين تُثيران قلق زين الدين زيدان”.

وأكدت” ليكيب” أن “زيزو” لا يستطيع الانتقال بعد مباراة فرنسا والسنغال لمتابعة مباراة الجزائر، لذا اختار الأسطورة الفرنسية حضور أول مباراة لابنه لوكا ضد أبطال العالم.

وتلعب مباراة فرنسا والسنغال أمسية الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، في حين تلعب مباراة الجزائر فجر الأربعاء، على الساعة الثانية.