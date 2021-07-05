سأقاضي كل من يريد تشويه سمعتي.. ومحرز لم يخسر الحرب

المدرب والدولي السابق رابح ماجر في حوار لـ"الشروق"

شبان “الخضر” أبدعوا وستكون لهم الكلمة في النهائي أمام السعودية

من الصعب اختيار أحسن لاعب لنيل الكرة الأوروبية

لم يخف المدرب والدولي السابق رابح ماجر ارتياحه بعد المسيرة المميزة لشبان المنتخب الوطني أقل من 20 سنة في منافسة كأس العرب، حيث أشاد بالمردود المقدم فوق الميدان، مقدما تشكراته للطاقم الفني واللاعبين، بالنظر إلى الأداء المقدم أمام المغرب وتونس، مضيفا أن الوصول إلى النهائي إنجاز مهم، وتنبأ بقول شبان الخضر كلمتهم أمام السعودية، كما رشح أكابر المنتخب الوطني بالتواجد في مونديال قطر، مع التحلي حسب قوله بالواقعية أمام منتخبات ليست أفضل من “الخضر”، وفي السياق ذاته تنبأ لمحرز بمستقبل أفضل الموسم المقبل، مؤكدا أنه خسر معركة فقط في رابطة الأبطال وسيعوض مستقبلا، مثلما نصح لاعبي المنتخب الناشطين في قطر بتكثيف جهودهم مع أنديتهم بغية ضمان جاهزيتهم للتحديات المقبلة. كما لم يخف ماجر استياءه من الأطراف التي تسعى دوما إلى الإساءة إليه عبر المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن موعده معهم سيكون مستقبلا في العدالة.

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة وصل إلى نهائي كأس العرب.. ما هو تعليقك؟

أولا، أحيي وأهنئ الطاقم الفني لشبان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، وأهنئ اللاعبين الذين قدموا مشوارا مميزا آخره المباراة الجيدة أمام المنتخب التونسي، لا أخفي عليكم فأنا أتابع مباريات شبان المنتخب الوطني وقد أعجبتني الروح القتالية التي ميزت مختلف المباريات، على غرار ما حدث أمام المغرب وتونس وغيرهما، بدليل التأهل بجدارة إلى النهائي بهدفين مقابل صفر، حيث لاحظنا مردودا جيدا في الشوط الثاني أمام تونس، وإن شاء الله مزيدا من التألق أمام السعودية في النهائي لإحراز اللقب.

هل ترى أن هناك من اللاعبين من يصبح مستقبلا في المنتخب الأول؟

هناك لاعبون مميزون سيكونون مستقبل المنتخب الأول، حيث لاحظنا وجود حارس ممتاز ولاعبين مميزين في الدفاع والوسط وفي الهجوم سيكون لهم شأن كبير في المستقبل، وستكون لهم مكانتهم في أكابر المنتخب الوطني.

بصراحة، هل قلت قبل نصف النهائي أمام تونس أن “الخضر” لا يملكون حظوظا في التأهل؟

والله العظيم لم أدل بأي تصريح منذ فترة طويلة جدا، ولم أتكلم عن المنتخب الأول ولا عن منتخب الشباب، آسف لكل الصحافة والقنوات التلفزيونية التي اتصلت بي حتى أجري معها حوارات، لأن هناك أناس ينشطون في اليوتوب يغيرون كلامي وفي بعض الأحيان يخلقون حوارا لبثه في مواقعهم دون أي سند، للأسف لا احترام ولا أمانة ونيتهم هي الإساءة إلى سمعتي لا غير.

هل لا زلت تؤكد أن هناك حملة لتشويه صورة رابح ماجر؟

نعم، هناك حملة لتشويه صورة رابح ماجر، هذا أكيد، وهذه ليست وليدة اليوم، سواء لما كنت في المنتخب الوطني ولحد الآن.

ألم تفكر مثلا في الذهاب للعدالة لمحاكمة الذين يريدون تشويه صورتك؟

أفكر جديا في الذهاب إلى العدالة، الذين يريدون تشويه صورة رابح ماجر معروفون، أنصح الشعب الجزائري من الذين يتابعون اليوتوب بالحذر، لأن هناك واحد من الغرب الجزائري دائما ورائي حتى لما كنت في المنتخب الوطني، لا أذكر اسمه حتى لا أعطي له إشهارا، حيث أنه لما يتكلم عن ماجر يضع الصورة في موقعه بأصوات آخرين، ليس له أي دليل، قال في مباراة تونس بأن ماجر أدلى بتصريح للصحافة التونسية، أنا لم أتكلم مع الصحافة التونسية ولا المصرية، أكيد أنه يأخذ أوامر من بعض الناس لإعطاء صورة سيئة للشعب الجزائري.. هذا الشخص يريد خلق الفتنة بين رموز الكرة الجزائرية ومدربي المنتخبات الجزائرية الصغيرة والكبيرة. إنه خطير جدا.

كيف تفسر ذلك؟

أمس كنت محبوب الجماهير الجزائريين واليوم يريدون إعطاء صورة سيئة، حيث يغيرون أقوالي حتى يخلقوا لي مشاكل مع الشعب الجزائري، على الجماهير الجزائرية ألا تسقط في فخ هذا الشخص، ماجر واحد من رموز الجزائر يحب بلاده، يقولون كلاما سيئا حتى أكره بلادي، أخرجوني من المنتخب الوطني بالأكاذيب، حبي كبير للجزائر، أقول لهؤلاء بأن هناك موعدا في العدالة الجزائرية لما تفتح الحدود، وسيكشفون حينها عن الذين يقدمون لهم تعليمات للإساءة إلى شخصي.

لماذا يقحمون دائما ماجر عندما يتعلق الأمر بالمنتخب وأنت الذي قدمت الكثير للخضر؟

أنا أيضا لم أفهم ذلك، في كل الأحوال فأنا فخور لما قدمته لبلدي، أنا سفير للجزائر والجزائر في القلب، حيث أمثل دوما الأشياء الايجابية، مهما كانت الظروف ماجر دائما صورة للجزائر، الصورة الطيبة والجميلة للجزائر.

ماذا تقول لمحرز الذي خسر كأس رابطة الأبطال؟

خسارة نهائي هي خسارة معركة ولم يخسر الحرب، تلعب لفريق كبير هو مانشستر سيتي. أتمنى رؤيته الموسم القادم في النهائي ويتوج، لأن السيتي سيقول كلمته ويصبح محرز بطلا لأوروبا الموسم المقبل.

بماذا تنصح اللاعبين الجزائريين سنة قبل المونديال القطري؟

عليهم بتقديم الكثير فوق الميدان بغية البرهنة مع فرقهم، حتى يكونوا مستعدين للبطولة العالمية بقطر وإن شاء الله منتخبنا يذهب بعيدا.

المنتخب الوطني على وشك الدخول في تصفيات المونديال هل ترى أن أبطال إفريقيا قادرون على التواجد في مونديال قطر؟

التصفيات لا أقول إنها سهلة لكن الأمر طبيعي أن يتأهل منتخبنا، المنافسون ليسوا أقوى من منتخبنا.. إن شاء الله نكون في المونديال.

بطولة أمم أوروبا على وشك النهاية كيف يرى ماجر هذه المنافسة؟

كأس أوروبا مباريات قوية من الناحية التكتيكية قوية الروح القتالية الجانب البدني هناك بعض المفاجآت، في نصف النهائي نرى إيطاليا وإسبانيا مباراة قوية جدا، إيطاليا قدمت مردودا جيدا في البطولة، منتخب إسبانيا لم يكن مقنعا فنيا وأمام ايطاليا ستكون مهمته صعبة لأن الايطاليين يتمتعون بروح قتالية عالية. المشوار في البطولة كان جيدا لإيطاليا وسيكونون من المرشحين للفوز بالبطولة، أما المنتخب الإنجليزي فقد ظهر بمستوى جيد وسنراه أمام الدانمارك الذي عانى أمام التشكيك، نصف نهائي قوي بين الإنجليز والدانمارك، الإنجليز الأقرب للترشح إلى النهائي، المنتخبات التي خرجت بشكل مفاجئ مثل فرنسا والبرتغال وألمانيا قدمت مردودا جيدا لكن هذه هي كرة القدم ليس لها أي منطق وليست علوما دقيقة.

من ترشح للفوز بالكرة الذهبية الأوروبية؟

التكهن صعب جدا، لم نر تألق لاعبين كبار، ليس هناك أسماء ثقيلة، مثلا ستيرليغ وكونتي وبن زيمة ولوكاكو أظهروا مستوى جيدا لكن من الصعب اختيار أحسن لاعب لنيل الكرة الأوروبية، هناك أيضا في “كوبا أمريكا” نجد نايمار مع البرازيل، وكذا ميسي الذي لعب مباريات كبيرة وهو أحسن هداف بـ 4 أهداف، أما رونالدو فقد سجل 5 أهداف لكن خرج مع منتخب بلاده، ممكن بين نايمار وميسي وممكن الفيفا تأخذ أحد اللاعبين الأوروبيين في حال فوز إيطاليا أو الدانمارك أو إنجلترا.

قلت للشروق مؤخرا إن محرز سينال الكرة الذهبية الإفريقية.. هل مازلت متأكدا من تصريحك؟

أتمنى أن يفوز محرز للمرة الثانية بالكرة الذهبية، كنت أتمنى الفوز برابطة الأبطال أوروبا حتى تسهل له المهمة، أتمنى من الكاف والجميع أن يصوّتوا على محرز. الأمر صعب لكنه غير مستحيل.. أتمنى له التوفيق.

بماذا تريد أن ننهي هذا الحوار؟

سلامي لكل الجزائريين بمناسبة الخامس من جويلية عيد الاستقلال، علينا أن نقف تحية وإجلالاً واحتراما للشهداء الذي ضحوا بحياتهم من أجل أن نعيش نحن الحرية والاستقلال، وأدام الله على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدّم والازدهار، وكلّ عام والوطن بألف ألف خير.