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الجزائر
وزارة المالية تنهي الجدل

سريان استفادة البنت البطالة من المنحة العائلية إلى غاية زواجها

ع. تڤمونت
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سريان استفادة البنت البطالة من المنحة العائلية إلى غاية زواجها
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أنهت وزارة المالية الجدل بخصوص أحقية البنت البطالة وغير المتزوجة التي تجاوز عمرها 21 سنة في الاستفادة من المنحة العائلية رغم تجاوزها السن القانوني.
وأشارت في هذا الصدد إرسالية المديرية العامة للميزانية موجهة إلى أحد مديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية تساءل عن تاريخ سريان الاستفادة من المنح العائلية وكذا عن مدى إمكانية استفادة الموظف الذي لديه بنت غير متزوجة وبطالة وقد تجاوز عمرها 21 سنة من نفس المنح، أنه طبقا لأحكام المنشور رقم 2 المؤرخ في 23 ماي 2003، المتعلق بالمنح العائلية ومنح التمدرس، فإن الحد الأقصى للاستفادة من المنح المذكورة بالنسبة للذكور هو 17 سنة و21 سنة بالنسبة للمتمدرسين شريطة تقديم شهادة مدرسية تثبت ذلك.
أما بالنسبة للبنت غير المتزوجة فإنه يمكن – تقول مراسلة وزارة المالية – استمرار استفادتها من المنح سالفة الذكر إلى غاية تاريخ زواجها مع تحديد تاريخ سريان الاستفادة من المنح العائلية ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الإدارة المعنية، مع الإشارة في هذا الموضوع إلى أن أغلبية العمال الذين يتكفلون ببنات يفوق سنهن 21 سنة، قد استغنوا عن طلب المنحة الخاصة بهن بسبب الوثائق التبريرية التي يُجبر الولي في هذا الصدد على تقديمها كل سنة على غرار شهادات الميلاد وعدم الزواج وعدم العمل بالإضافة إلى وثيقتي عدم الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي وإلى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

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