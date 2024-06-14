سعدي يُدعّم بيتكوفيتش وينتقد مرّة أُخرى “خصومه” دون تسميتهم

دعّم رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد أوّل محطّة رسمية له مع “الخضر”.

وقال سعدي إن “الفاف” مستعدّة لِتوفير كلّ الإمكانيات المطلوبة، لِتسهيل عمل بيتكوفيتش، وتحقيق الأهداف المُسطّرة، وهي بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2026. وأشار إلى أن التقني السويسري ما زال لم يُبلغه بعد بِبرنامج عمله الصّيفي الذي يسبق المحطّة الدولية لِشهر سبتمبر المقبل.

وفي ظهور له عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، الجمعة، بدا سعدي متفائلا بِحصد النتائج الإيجابية المأمولة، وقال إن المنتخب الوطني يسير بِثباتٍ ونجاحٍ نحو الهدف المنشود. رغم وجود عراقيل يُثبّتها في طريقه مَن أسماهم بـ “المُشوّشين”.

ونفى الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم وجود خلافات داخل بيت “الفاف” أو المنتخب الوطني، وقال إن الأمور تسير كما خطّطت له هيئته. وأضاف أن المشكل الوحيد يمكن في وجود أشخاص لا يُحبّون الخير لـ “مُحاربي الصّحراء”، دون تسميتهم مرّة أُخرى.

وقلّل الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم من خطر المستوى الفني السلبي لِبعض اللاعبين في مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا، وأرجع السبب إلى انشغالهم بِسوق الانتقالات الصّيفية.