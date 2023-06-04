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الجزائر

سعيدة: العثور على جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول

الشروق أونلاين
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سعيدة: العثور على جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول
ح.م
صورة من فيضانات سعيدة

تمكنت الحماية المدنية لولاية سعيدة من العثور على 4 أشخاص فقدوا السبت جراء السيول التي اجتاحت الولاية.

وكشفت مصالح الحماية المدنية ولاية سعيدة، الأحد، أنها عثرت على جثث الضحايا الأربع المفقودين جراء الفيضانات بعد عملية البحث و التمشيط الواسعة تم العثور الضحية الأول طفل يبلغ 12سنة ينحدر من قرية سيدي ميمون بلدية عين السلطان دائرة اولاد ابراهيم  تم العثور علية بمنطقة الرفافسة التابعة لبلدية عوف داىرة معسكر

الضحية الثانية يبلغ من العمر 37سنة ينحدر من منطقة بخالد بلدية اولاد ابراهيم تم العثور علية في منطقة حشاد قرية خريشفة بلدية اولاد إبراهيم.

الضحية الثالثة فتاة تبلغ 22 سنة كانت على متن سيارة بعدما جرفت السيول السيارة بمنطقة طواهرية بلدية اولاد ابراهيم

كما تم العثور على الضحية الرابعة التي تبلغ 17سنة بنفس المنطقة “حشاد”قرية خريشفة.

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