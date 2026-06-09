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الجزائر
سلّموا نسخا من أوراق اعتمادهم لوزير الخارجية

سفراء جدد لسويسرا وإيران والكويت لدى الجزائر

الشروق أونلاين
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سفراء جدد لسويسرا وإيران والكويت لدى الجزائر
ح.م
جانب من مراسم استقبال سفيرة سويسرا الجديدة لدى الجزائر

تسلّم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الثلاثاء، نسخا من أوراق اعتماد سفراء جدد لسويسرا وإيران والكويت لدى الجزائر.

وحسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، فقد استقبل وزير الدولة السفيرة فوق العادة والمفوّضة للاتحاد السويسري لدى الجزائر ماريون ويشلت، لتسليم نسخ من أوراق اعتمادها.

كما تسلّم الوزير عطاف نسخا من أوراق اعتماد ناصر كناني جافي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية إيران الإسلامية لدى الجزائر.

واستقبل عطاف أيضا في نفس اليوم، نواف ضيدان أبوشيبة، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت.

جانب من مراسم استقبال السفير الإيراني الجديد

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