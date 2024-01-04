سفير الجزائر الجديد بواشنطن يباشر لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين

استقبل سفير الجزائر الجديد لدى الولايات المتحدة صبري بوقدوم يوم الخميس، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي لشمال إفريقيا جوشوا هاريس، حسب ما أفاد به بيان للسفارة.

وجاء في البيان، أن السفير بوقدوم “باشر لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين بعد تعيينه على رأس الممثلية الدبلوماسية للجزائر في الولايات المتحدة، باستقبال نائب مساعد كاتب الدولي الأمريكي”.

“وكان اللقاء فرصة لتأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور، حول عدد من القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك”، يضيف بيان السفارة.

ووافقت الحكومة الأمريكية شهر أكتوبر الماضي، على تعيين وزير الخارجية الأسبق صبري بوقدوم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الولايات المتحدة.