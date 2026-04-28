سلاف فواخرجي ترفض العمل مع يحيى الفخراني.. ما القصة؟

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، كواليس اعتذارها عن العمل مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وبعض الأعمال الأخرى في مصر.

وقالت فواخرجي خلال ندوتها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن رفضها للعمل مع الفنان القدير يحيى الفخراني سابقا لم يكن ناتجا عن خلاف، بل عن “خوف وتردد”، مبدية ندمها الشديد حيال بعض القرارات التي اتخذتها في بداياتها بدافع ما أسمته “القلق الفني”.

وأوضحت أنها شعرت بالندم بعد اعتذارها عن مسلسل كان من المفترض أن يجمعها بالفنان القدير يحيى الفخراني بقولها: “كنت أريد أن يكون دخولي لمصر مختلفًا ومبنيًا على أسس صلبة، والخوف جعلني أعتذر وقتها، ربما هذا الحرص الزائد يفيد أحيانا ولكنه يضر في أحيان أخرى”.

وأضافت في تصريحات لصحيفة الدستور أن: “العمل مع قامة مثل الدكتور يحيى الفخراني حلم لأي فنان، واعتذاري كان نابعًا من لحظة تردد بسبب ظروف معينة وخوفي من عدم تقديم الإضافة المطلوبة لهذا العمل الضخم، لكنني تعلمت لاحقًا أن المغامرة هما جزء من جمال الفن”.

وتابعت: “أنا أخاف من التجارب الجديدة بشكل كبير، حتى أنني غالبا ما أمرض جسديًا قبل موعد التصوير بيوم واحد نتيجة التوتر والمسؤولية تجاه الجمهور المصري الذي لا يقبل أنصاف المواهب”.

وأشارت إلى أنها نضجت فنيا وإنسانيا، وأصبحت أكثر استعدادا لخوض تجارب جديدة في “هوليود الشرق”، مؤكدة أنها تدرس حاليا عدة سيناريوهات لتعود من خلالها بعمل “يليق بمكانة مصر” وباشتياق الجمهور لها.

وشدّدت على أن علاقتها بمصر لم تعد مجرد “عمل” بل هي علاقة وجدانية متجذرة، مردفة: “اليوم أصبحت أمتلك الجرأة لأقول للكاميرا “أحبك” كما علمني الراحل نور الشريف، وأتوق للوقوف مجددا أمام كبار النجوم المصريين لتقديم فن يحترم عقل المشاهد ويترك أثرا باقيا.