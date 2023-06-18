سلطات الإحتلال تقنن سجن الأطفال الفلسطينين

تعمل سلطات الإحتلال الإسرائيلي على إصدار قانون يسمح لها إصدار أحكام بالسجن في حق الأطفال الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، حسب ما أفادت به اليوم موقع التلفزيون العربي.

حسب ذات المصدر، تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الإحتلال، مشروع القانون الذي قدمه النائب يستحاق كروزر من حركة “القوة اليهودية”. حركة يرأسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

التلفزيون العربي قال أن الإئتلاف الحاكم الإسرائيلي يسعى على تمرير مشروع القانون هذا، ضاربا بعرض الحائط الإنتقادات الدولية الدولية التي سيثيرها.

وحتى دون سن هذا القانون، فقد ارتفعت الإعتداءات التي يقوم بها جيش الإحتلال على الأطفال الفلسطينيين وذلك بالقتل أو الإعتقال أو الإهمال الطبي.

فالأمس السبت فقط، قامت قوات الإحتلال بالإعتداء ضربا على طفل من بلدة جنوب جينين قبل أن تعتقله بعد ذلك، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وحسب الوكالة الفلسطينية فقد اعتدت قوات الإحتلال على الطفل محمد شاهين الذي لم يتجاوز 13 سنة. الإعتداء على هذا الطفل الفلسطيني كان بذريعة قيامه بتصوير قوات الإحتلال وهي تقتحم البلدة التي يسكن فيها. قوات تضيف ذات الوكالة، أنها اقتحمت عديد القرى الفلسطينية في محافظة جنين كطورة، كفيرت، تعنك، رمانة، عانين، وزبوبا.

اعتداءات ممنهجة ضد الأطفال الفلسطينين

اعتداءات كثيرا ما عانى منها الأطفال الفلسطينيون، إلى درجة غياب أرقام دقيقة حول الضحايا الفلسطينيين.

وتشير أرقام تناقلتها وسائل إعلامية إلى اغتيال قوات الإحتلال 28 طفلا منذ بداية هذا العام. فيما بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين ضحايا قوات الإحتلال خلال العقدين الماضيين 2230 طفلا وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وأثناء أول عامين من الإنتفاضة الفلسطينية الأولى، أفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” أن ما يتراوح بين 23600 و29900 طفلا فلسطينيا احتاجوا للعلاج نتيجة الضرب العنيف والقصدي لقوات الإحتلال. أطفال ثلثهم كان دون العشرة سنوات.

أما أثناء حرب الإحتلال على قطاع غزة خلال شتاء 2008 و2009، فقد أفادت منظمات حقوقية أن قوات الإحتلال اغتالت ما بين 320 – 355 قاصرا فلسطينيا دون 18 عاما. لم يشارك من هؤلاء الأطفال في القتال سوى حوالي 19 طفلا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.

هذا إضافة إلى أطفال فلسطينيين استشهدوا جراء مخلفات الحروب والألغام، لا سيما في قطاع غزة، أو إلى عنف جنود الإحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

أما فيما يخص الاعتقالات، فقد أفادت قناة العربي أن جيش الاحتلال قام باعتقال 50 ألف طفل فلسطيني منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، منهم 9000 بين عامي 2015 و2022. ضاربا عرض الحائط الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.