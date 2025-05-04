سلطان عمان في الجزائر… وملفات هامة على الأجندة

في ظل ديناميكية جديدة وإرادة قوية للمضي نحو شراكة استراتيجية

حل سلطان عمان الشقيقة، هيثم بن طارق، الأحد بالجزائر، في زيارة دولة تدوم يومين، حيث خصه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستقبال رسمي، في مطار هواري بومدين الدولي، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

ومن المقرّر إجراء محادثات ثنائية مع الرئيس تبون، حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وكذا تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة الدولة في وقت شهدت فيه العلاقات التاريخية بين الجزائر وسلطنة عمان ديناميكية جديدة خلال السنوات الأخيرة في ظل الإرادة القوية والرغبة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين للمضي بهذه العلاقات نحو آفاق واعدة لبناء شراكة استراتيجية متميزة تشمل مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتجسيدا للإرادة المعلنة والطموح المشترك لقائديْ البلدين، للارتقاء بالعلاقات الأخوية إلى مستويات أعلى، شهدت الفترة الأخيرة تبادلا ملحوظا للزيارات الرسمية بين البلدين.

وكانت زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، شهر أكتوبر المنصرم، إلى سلطنة عمان قد توجت بإصدار بيان مشترك تم التأكيد من خلاله على “مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

وبذات المناسبة، أجرى القائدان مباحثات سادتها روح الأخوة والتفاهم وعكست “الحرص الرصين لمواصلة تطوير التعاون الثنائي، بما يعكس العلاقات والصلات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمعهما، فضلا عن الارتياح لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب ومجالات أوسع وأشمل”.

كما تم توجيه كافة الجهات والقطاعات لـ”تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية، من أجل متابعة وتنفيذ كافة المبادرات والبرامج المشتركة”.

وأكد رئيس الجمهورية والسلطان هيثم بن طارق على “أهمية تعزيز فرص التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص والنهوض بالتبادل التجاري والصناعي والاستفادة من أسواق البلدين وموقعهما، في النهوض بالصادرات الوطنية ووصولها لأسواق إقليمية وعالمية”.

وقد توجت زيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان بالتوقيع على 8 مذكرات تفاهم شملت القطاعات ذات الصلة بترقية الاستثمار، تنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، التربية والتعليم، التعليم العالي، البيئة والتنمية المستدامة، الخدمات المالية، التشغيل والتدريب والإعلام.

كما بارك الطرفان مبادرة إنشاء صندوق استثماري عماني-جزائري مشترك، يتم من خلاله “إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والزراعة الصحراوية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة”.

وبخصوص التشاور وتبادل الآراء حول المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية، تم إبراز “أهمية التعاون والتنسيق في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك”، إلى جانب “دعم الجهود الرامية لترسيخ التوجهات السلمية وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، عبر تطبيق القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية ومبادئ العدل والإنصاف”.

وفي ظل التقارب القائم بين الجزائر وسلطنة عمان، شهد المجال المتعلق بتبادل التجارب والخبرات حركية متصاعدة، خاصة ما تعلق منه باستكشاف فرص الاستثمار، حيث تم عقد عدة لقاءات جمعت ممثلي الشركات والمجمعات ورجال الأعمال من البلدين.

ومن المنتظر أن يسهم مشروع الصندوق السيادي الجزائري-العماني المشترك، الذي يجري التحضير له، في إعطاء دفع قوي للاستثمارات لدى الطرفين.

وضمن المسعى ذاته، وفي إطار زيارة عمل قام بها وفد عماني للجزائر في أفريل المنصرم لبحث فرص الاستثمار المشترك في قطاع المناجم والتعدين، تم التأكيد على الرغبة في بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى وتعميق المحادثات لتحديد سبل وآليات تجسيد مشاريع تعاون ملموسة تعود بالفائدة على الطرفين.

كما تلوح في الأفق فرص للتعاون المشترك في مجال إنتاج الأدوية، حيث أعرب متعاملون جزائريون عن استعدادهم لتوقيع شراكات مع الطرف العماني في هذا المجال، وهي الخطوة التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات لقاء القمة الذي جمع قائدي البلدين والرامية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي الشأن الثقافي، سجلت الجزائر حضورا متميزا في الطبعة الـ29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب خلال هذه السنة، بمشاركة 43 دار نشر جزائرية، قامت بعرض 900 عنوان شمل مجالات التاريخ والفنون والتراث والأدب الجزائري، ما جعل منه فرصة حقيقية لتعزيز جسور التواصل بين شعبي الجزائر وسلطنة عمان.