سليماني.. هل يعتزل أم يُواكب الموضة الرّائجة؟

انتهت بعد ظهيرة الثلاثاء مغامرة اللاعب الدولي السابق إسلام سليماني مع نادي كلوج الروماني، قبل الآوان.

وكان المهاجم سليماني قد انضمّ إلى فريق كلوج في سبتمبر 2025، لِمدّة موسم واحد من إمكانية إضافة عام آخر.

وفي بيان لها، قالت إدارة نادي كلوج الروماني إن فسخ العقد مسبّقا قرار مشترك بينها وبين اللاعب سليماني. وتقدّمت بِتشكّراتها له، وتمنّت له التوفيق لاحقا.

وفي الموسم الحالي، خاض سليماني 16 مباراة مع فريق كلوج في البطولة الرومانية والكأس المحلية، وسجّل هدفا، كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين.

يبقى الآن معرفة إن كان قنّاص “محاربي الصحراء” سيعتزل ممارسة رياضة كرة القدم أم يواصل المشوار، إذا علمنا أنه سيبلغ من العمر 38 سنة في منتصف جوان المقبل.

ولا يزال لاعبون مخضرمون لم يعتزلوا بعد رغم تقدّمهم في العمر، أبرزهم: كريستيانو رونالدو وتياغو سلفا (41 سنة لِكليهما)، ولوكا مودريتش رفقة إيدين دجيكو (40 سنة لِكليهما)، وليونيل ميسي بِمعيّة كريم بن زيمة (38 سنة لِكليهما).

مقالات ذات صلة
