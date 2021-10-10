-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سليماني يحظى بمفاجأة من “الخضر”

سليم.ع
  • 1186
  • 0
سليماني يحظى بمفاجأة من “الخضر”
حفل مصغر على شرف هداف الخضر إسلام سليماني

حضر أفراد المنتخب الوطني من لاعبين وطاقم فني مفاجأة لهداف الخضر إسلام سليماني، بمناسبة بلوغه الهدف 37، وانتزاعه لقب الهداف التاريخي لـ “الخضر”..

وأقام اللاعبون والطاقم الفني للمنتخب بعد وجبة العشاء، حفلا مصغرا على شرف إسلام سليماني، بعد الإنجاز المحقق بمناسبة مباراة النيجر.

وحضّرت بمناسبة الحفل المفاجئ، تورتة خاصة بسليماني، حيث حملت صورته، وهي المبادرة التي أسعدت اللاعب كثيرا، في أجواء رائعة.

وكانت “الفاف” قد هنأت هداف “الخضر” بمناسبة تحطيمه الرقم الذي كان بحوزة الدولي السابق عبد الحفيظ تاسفاوت، كما لاقى مهاجم ليون الفرنسي إشادة كبيرة بعد توقيعه ثنائية في مباراة النيجر، وتربعه على عرش هدافي “الخضر” .

مقالات ذات صلة
تشكيلة لاعبي “الخضر” أمام النيجر

تشكيلة لاعبي “الخضر” أمام النيجر

الأداء الحقيقي ظهر في الشوط الثاني، وملعب تشاكر كارثة

الأداء الحقيقي ظهر في الشوط الثاني، وملعب تشاكر كارثة

رسميا.. محرز مُرشّح لِنيل جائزة “الكرة الذهبية”

رسميا.. محرز مُرشّح لِنيل جائزة “الكرة الذهبية”

جمال بلماضي يكشف عن السبب الحقيقي لإبعاد ديلور

جمال بلماضي يكشف عن السبب الحقيقي لإبعاد ديلور

المنتخب الوطني يكسب محاربا بِرتبة قنّاص

المنتخب الوطني يكسب محاربا بِرتبة قنّاص

إعلامية فرنسية تنتصر للمنتخب الوطني وتُوبّخ ديلور

إعلامية فرنسية تنتصر للمنتخب الوطني وتُوبّخ ديلور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد