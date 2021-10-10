سليماني يحظى بمفاجأة من “الخضر”

حضر أفراد المنتخب الوطني من لاعبين وطاقم فني مفاجأة لهداف الخضر إسلام سليماني، بمناسبة بلوغه الهدف 37، وانتزاعه لقب الهداف التاريخي لـ “الخضر”..

وأقام اللاعبون والطاقم الفني للمنتخب بعد وجبة العشاء، حفلا مصغرا على شرف إسلام سليماني، بعد الإنجاز المحقق بمناسبة مباراة النيجر.

وحضّرت بمناسبة الحفل المفاجئ، تورتة خاصة بسليماني، حيث حملت صورته، وهي المبادرة التي أسعدت اللاعب كثيرا، في أجواء رائعة.

وكانت “الفاف” قد هنأت هداف “الخضر” بمناسبة تحطيمه الرقم الذي كان بحوزة الدولي السابق عبد الحفيظ تاسفاوت، كما لاقى مهاجم ليون الفرنسي إشادة كبيرة بعد توقيعه ثنائية في مباراة النيجر، وتربعه على عرش هدافي “الخضر” .