سليماني يعاني من ضغوطات نفسية في بريست الفرنسي

واصل عزوفه عن التهديف في ودية أوساسونا الإسباني

عاد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، إلى أجواء المنافسة بعد مشاركته مع نادي بريست في اللقاء الودي الذي جمعه أمام أوساسونا الإسباني، الذي انتهى بفوز هذا الأخير بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة مشاركة الهداف التاريخي للمنتخب الوطني،إسلام سليماني، خلال المرحلة الأولى لكن دون أن يخلق أي خطورة على دفاع الفريق المنافس أوساسونا سابع ترتيب البطولة الاسبانية، إلا أن استئناف سليماني للمنافسة بعد حوالي أربعة أسابيع من التوقف يعتبر نقطة إيجابية له خاصة بعد أن غادر أرضية الميدان تحت صافرات الاستهجان من جماهير بريست، التي عبرت على استيائها من أدائه خلال آخر مباراة من البطولة الفرنسية أمام نادي تروا برسم الأسبوع الـ 15 من الليغ1 يوم الـ 13 نوفمبر، على الرغم من فوز فريهم بتلك المباراة بثنائية لهدف لكن تضييع سليماني لركلة جزاء لم يشفع له أمام أنصار النادي التي انتقدت مستوياته بشدة.

وتحدث المدرب المساعد لنادي بريست، جوليان لاشويي، عن وضعية سليماني الذي يعاني من ضغوطات جماهير نادي بريست الغير راضية على أدائه لحد الآن. وقال: “سليماني مثل سائر اللاعبين استفاد من بضعة أيام من الراحة، هو بحاجة لإعادة الآلة إلى الطريق، ونحن نعمل على وضعه في أفضل الظروف من أجل استرجاع حسه التهديفي”.