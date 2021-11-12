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رياضة

سليماني يلتحق بأديبايور ويقترب من دروغبا

سليم.ع
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سليماني يلتحق بأديبايور ويقترب من دروغبا

تمكن هداف “الخضر” إسلام سليماني من توقيع الهدف رقم 16 له في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، ليلتحق بذلك بالمهاجم أديبايور، الذي يملك نفس العدد من الأهداف..

وبفضل هدفه الجديد في مرمى جيبوتي، لم يعد يفصل سليماني عن معادلة رقم دروغبا، الذي يملك 18 هدفا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال إلا هدفين اثنين.

ويتعيّن على سليماني التسجيل في المباريات المتبقية من التصفيات ليلتحق بالكامروني صامويل إيتو الذي يملك رفقة البوركينابي داغونو 17 هدفا.

ورفع سليماني رصيده مع المنتخب الوطني إلى 38 هدفا، ويصبح الآن بفارق هدفين عن الهداف السابق للمنتخب عبد الحفيظ تاسفاوت، وتمكن سليماني من تسجيل خمسة أهداف في شباك جيبوتي في مجموع المبارتين، أربعة أهداف في مباراة الجولة الأولى وهدف واحد في مباراة الجولة الخامسة.

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