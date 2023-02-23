سليماني يُساهم في تأهّل أندرلخت

ساهم اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة الخميس في تأهّل فريقه أندرلخت البلجيكي، إلى ثمن نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز أندرلخت على ضيفه نادي لودوغوريتس البلغاري بِواقع ركلات الترجيح (3-0)، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والإضافي بِفوز مُمثّل الكرة البلجيكية بـ (2-1).

وكان فريق أندرلخت قد خسر بـ (0-1) في لقاء الذهاب خارج القواعد، عِلما أن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم تخلّى عن قاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار.

وشارك المهاجم سليماني أساسيا في مباراة العودة، وصنع الهدف الثاني لِفريقه أندرلخت في الدقيقة الـ 68.

وترك إسلام سليماني مكانه في الدقيقة الـ 83.

بقيت الإشارة إلى أن الهدف الأوّل لِفريق أندرلخت في الدقيقة الـ 13، احتسبه الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم بِاسم لاعب من المُنافس لودوغوريتس (ضدّ مرماه)، وليس المهاجم سليماني.

وبِالمقابل، ودّع المدافع الدولي الجزائري يانيس حماش وفريقه دنيبرو الأوكراني مضمار المنافسة.

وتعادل فريق دنيبرو بِميدانه سلبا مع الضيف نادي لارناكا القبرصي.

وكان مُمثّل الكرة الأوكرانية قد انهزم بِهدف لِصفر، في لقاء الذهاب خارج القواعد.

وشارك يانيس حماش أساسيا في مُواجهتَي الذّهاب والعودة.

وفي مباراة ثالثة لكن لُعبت بِرسم إياب الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي، خرج فريق نانت من السّباق، بعد خسارته داخل القواعد بِنتيجة (0-3) أمام نادي جوفانتوس الإيطالي.

وكان مُمثّل الكرة الفرنسية قد تعادل في لقاء الذّهاب بعيدا عن الدّيار، بِهدف لِمثله.

وشارك المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور أساسيا بِزيّ فريق نانت في مباراة العودة، بعد أن غاب عن مواجهة الذّهاب بِداعي الإصابة.