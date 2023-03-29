سوق الطحطاحة.. فضاء ممنوع على النساء بسيدي بلعباس

يجمع بين أروقته الفقراء والأغنياء

سوق الطحطاحة بسيدي بلعباس، فضاء تجاري يمنع العرف تسوق النساء به، ويقتصر الأمر على الرجال فقط، كما تقوى الحركة به ساعات قليلة قبل موعد الإفطار لاسيما وأنه الموعد الذي يسوق فيه الخبز بمختلف أنواعه، ويبقى سوق الطحطاحة الوحيد الذي يتواصل النشاط به إلى غاية موعد الآذان.يحج سكان مختلف مناطق ولاية سيدي بلعباس، إلى سوق الطحطاحة الشعبي مساء كل يوم طيلة شهر رمضان، ما جعل منه السوق الوحيد الذي يجمع الأغنياء والفقراء، أين يجد الجميع كل ما يبحثون عنه.

وبقلب حي القرابة الشعبي يقع سوق الطحطاحة الذي يعتبر مقصد الصائمين القادمين من مختلف مناطق الولاية وحتى المناطق المجاورة، ويعتبر السوق الذي يجمع الأغنياء والفقراء ويوفر لقاصديه كل ما يبحثون عنه، هنا يسترزق محدودو الدخل الذين يمارسون التجارة خلال شهر رمضان الكريم، فمنهم من يعرض الألبسة الجديدة والقديمة منها، وآخرون يبيعون الحلويات الشرقية والخبز التقليدي وكل شيء قابل للبيع، بينما ينزل البعض الآخر لهذا السوق باعتبارها ملتقى الأحباب والأصدقاء خلال الشهر الفضيل، بينما كان خلال ثورة التحرير المجيدة، نقطة إلتقاء المجاهدين القادمين من مختلف النواحي، وموقعا لنشر الوعي وسط الجزائريين ضد المستعمر الفرنسي، وظل يحتفظ إلى يومنا هذا بأزقته الضيقة وبناياته التي أصبحت هشة وحافظة لتاريخ المنطقة.