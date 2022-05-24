سوناطراك تحذر من إعلانات توظيف وهمية في فروعها

حذر مجمع سوناطراك، الثلاثاء، من إعلانات توظيف وهمية في فروعه، يتم تداولها عبر المواقع وشبكات التواصل الإجتماعي، ويتم استغلالها للنصب على المواطنين وطالبي الشغل.

وحسب بيان للمجمع: سجلت المديرية العامة لسوناطراك إعلانات توظيف وهمية على منصات التواصل الاجتماعي منسوبة لمصالح المؤسسة، يستغل فيها أصحاب هذه المنصات طالبي العمل خاصة الجامعيين منهم وهذا لأغراض ربحية غير بريئة على حساب مصداقية المؤسسة، حيث تستغل هذه المنصات البيانات الشخصية لطالبي العمل والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك.

وأضاف: من أجل هذه الاعتبارات تنهي سوناطراك إلى علم كافة المواطنين والمواطنات طالبي العمل أن التوظيفات عبر كامل منشآت سوناطراك تخضع لآلية قانونية وحيدة، متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها. خارج هذا الإطار التنظيمي سوناطراك تتبرأ من كل الإعلانات الوهمية والغير القانونية.

وأوضح: سوناطراك تجدد دعوتها لجميع طالبي العمل بضرورة الاحترام والالتزام بهذه الآلية القانونية وعدم إرسال طلبات العمل عبر البريد العادي والإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب البيان: سوناطراك مؤسسة مواطنة تسعى دوما لتعزيز علاقتها مع المجتمع بصفتها مؤسسة عمومية لها التزاماتها الوطنية وتعمل على إضفاء الشفافية التامة و تكافؤ الفرص في عمليات التوظيف حسب إحتياجاتها عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.

توقيع اتفاق جماعي يتضمّن امتيازات جديدة لعمال سوناطراك

ويوم 22 ماي 2022، وقّع المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار على اتفاق جماعي مع النقابة الوطنية للمؤسسة، يتضمن “مراجعة المنح والتعويضات والمصاريف التي تكتسي طابع السداد”.

وحسب بيان للمجمّع، فقد تمّ توقيع الاتفاق الجماعي، في إطار مواصلة الجهود المبذولة “من أجل تعزيز وتحسين التكفّل بانشغالات العمال”.

وحضر مراسم التوقيع كلّ من الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، وأعضاء النقابة الوطنية، والإطارات المسيّرة للمؤسسة.

وجاء الاتفاق “نتيجة لمفاوضات مثمرة، اتسمت بروح الحوار و التشاور والصدق الذي ساد جميع اللقاءات المنعقدة بين الطرفين”.

ويعتبر الاتفاق “تكملة للمساعي والتدابير المتخذة سابقا، بمقتضى الاتفاق الجماعي المؤرخ في 16 فيفري 2021. والذي يهدف إلى تدعيم الانسجام و الاستقرار الاجتماعي بالمؤسسة”، يوضح البيان.