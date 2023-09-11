 سوناطراك: تسليم 60 حافلة مدرسية لعدد من البلديات  

أعلن مجمع سوناطراك عن تسليم 60 حافلة نقل مدرسي لفائدة التلاميذ المتمدرسين المقيمين ببلديات تقع بمناطق نائية.

وأفاد بيان لسوناطراك أن وزير الطاقة محمد عرقاب ترأس حفل تسليم حافلات النقل المدرسي بحضور وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وكذا رؤساء المجالس الشعبية للبلديات المستفيدة من هذا التبرع.

وأضاف البيان “ستساهم هذه الحافلات المدرسية، الممنوحة لـ 60 بلدية تابعة لـ 41 ولاية لفائدة المؤسسات التربوية الواقعة بمناطق معزولة، في سد العجز المسجل في النقل الذي يعاني منه التلاميذ الصغار المتمدرسون يوميا بهذه المناطق.

تم تجسيد هذه المبادرة بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد قائمة البلديات المستفيدة من هذا التبرع.

وتتماشى هذه المبادرة بشكل تام مع الاستراتيجية الشاملة للاستثمار الاجتماعي لسوناطراك، والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير وتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا في جميع أنحاء البلاد.

كما يعبر هذا التبرع عن رغبة سوناطراك في أن تكون مساهما نشطا وملتزما لتحقيق رفاهية السكان في المناطق المعزولة. كما أنه يعزز تصميم سوناطراك وعزمها، بصفتها مؤسسة مواطنة، على دعم المشاريع الاجتماعية ذات الوقع والتأثير القوي محليا والتي تعود بالنفع على مجمل المجتمع الوطني.