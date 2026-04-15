سوناطراك وكوريا الجنوبية تبحثان عقودًا جديدة وتوسيع الشراكة في المحروقات

بحث مجمع سوناطراك مع وفد من وزارة الشؤون الخارجية لكوريا الجنوبية يقوده نائب الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والمبعوث الخاص، بارك جونغهان، سبل تعزيز العلاقات التجارية في مجال المحروقات، مع التركيز على إبرام عقود تسويق جديدة على المديين المتوسط والطويل وتوسيع آفاق التعاون بين الطرفين.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس المدير العام لسوناطراك، نور الدين داودي، أمس الثلاثاء، للوفد الكوري الجنوبي، حيث ناقش الجانبان واقع العلاقات التجارية القائمة، خاصة ما يتعلق بإمدادات النفط الخام والمنتجات البترولية، لاسيما مادة النافتا.

كما تطرق الطرفان إلى الإمكانات والخبرة التي تتمتع بها الشركات الكورية الجنوبية في المجالات التكنولوجية المرتبطة بقطاع المحروقات، على غرار أنشطة المنبع النفطي والغازي والخدمات البترولية، بما يعزز فرص تطوير التعاون التقني والصناعي.

وفي سياق دعم المبادلات التجارية، استحضر الطرفان توقيع سوناطراك عقدًا تجاريًا في مارس الماضي مع الشركة الكورية S-Oil، مع بحث إمكانية توسيع هذا التعاون عبر اتفاقيات جديدة.

واتفق الجانبان على إنشاء فضاء للتبادل والحوار من أجل استكشاف مختلف فرص الشراكة الممكنة بين سوناطراك والشركات الكورية الجنوبية، في إطار ديناميكية تهدف إلى تعزيز علاقات التبادل وفتح آفاق تعاون جديدة في قطاع المحروقات.