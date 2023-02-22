سونلغاز: أعمدة لشحن السيارات الكهربائية عبر الطريق السيار والطرق الكبرى

سيشرع مجمع سونلغاز قريبا في تنصيب أعمدة لشحن السيارات الكهربائية لأول مرة في الجزائر. حسب ما أكده المتحدث باسم المجمّع خليل هدنة.

وقال هدنة لإذاعة سطيف المحلية يوم الأربعاء، إن ما يتراوح بين 200 و300 نقطة شحن، سيتمّ توزيعها في الطريق السيار، والطرق الكبرى عبر الوطن.

وأوضح المتحدث أن أعمدة الشحن التي ستوزّع عبر طرقات الجزائر، ستكون وفق معايير دولية. بحيث تسمح للمركبة بالسير لمسافة تصل إلى 300 كم.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز كمال عجال في وقت سابق، لتركيب 200 جهاز لشحن السيارات الكهربائية في سنة 2023.

ولم يستبعد المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إمكانية رفع هذا العدد، “في حالة تسجيل طلب كبير على هذا النوع من السيارات بالجزائر”.

كيف تعمل محطات شحن السيارات الكهربائية؟

محطات شحن السيارات الكهربائية، ويرمز لها بالحروف EVSE، اختصارا للعبارة Electric Vehicle Supply Equipment، هي العنصر الأساسي في البنية التحتية اللازمة لسير هذا النوع من السيارات، التي يمكن اعتبارها “اقتصادية”، عندما يتعلّق الأمر باستهلاك الطاقة.

وتتخذ محطات الشحن التي يتجاوز عددها 1.3 مليون محطة عبر العالم إلى غاية العام 2020، أشكالا مختلفة. فمنها ما يكون في شكل مقابس جدارية للشحن، تثبت في المنازل أو أماكن العمل. أو أجهزة مدمجة في مرافق عمومية أخرى، على غرار أعمدة الإنارة.

ومنها ما يكون في هيئة أعمدة خاصة توضع في محطات الخدمات على الطرق السريعة. وهو النموذج الذي سيتمّ الاعتماد عليه في الجزائر على ما يبدو.

ويستغرق الشحن العادي للسيارة الكهربائية في المنازل ومواقف المركبات ومحطات الخدمات، مدة طويلة، قد تتراوح بين 6 و8 ساعات.

لكن هناك إمكانية لإجراء شحن سريع لمدة لا تتجاوز الساعة من الزمن، لكنها متوفرة في أماكن محدودة بالدول التي تنتشر فيها السيارات الكهربائية بشكل كبير.

ويمكن لمعظم المركبات الكهربائية أن تستمرّ في السير ما بين 100 إلى 500 كلم، بعد شحنها بما يتراوح بين 30 و100 كيلوواط من الكهرباء.