سونلغاز: مخطط استثنائي لعيد الأضحى ونهاية الأسبوع

وضع مجمع سونلغاز مخططا استثنائيا لضمان استمرارية وجودة التموين بالكهرباء والغاز عبر كافة الولايات في عيد الأضحى ونهاية الأسبوع.

وحسب بيان للمجمع سخرت شركة سونلغاز-التوزيع مخططًا ميدانيًا خاصًا، من خلال تجنيد أكثر من 1300 فرقة تدخل للكهرباء والغاز عبر الولايات، بالإضافة إلى قرابة 900 إطار مناوب على مستوى الهياكل المركزية والمحلية، للسهر على المتابعة المستمرة للوضعية الميدانية للتموين بالكهرباء والغاز والتدخل الفوري عند الحاجة.

كما تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، مع وضع فرق التدخل والصيانة والمداومة في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة، لضمان التدخل السريع والفعال في حال تسجيل أي طارئ، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية لفائدة المواطنين خلال أيام العيد.

كما ذكر البيان أنه تعزيز أنظمة المراقبة والتحكم بالشبكات الكهربائية والغازية عبر مختلف مراكز التحكم الوطنية والجهوية، التي تواصل نشاطها بصفة مستمرة لمتابعة وضعية منشآت إنتاج الكهرباء والشبكات الطاقوية لحظة بلحظة، والسهر على الحفاظ على استقرار التموين عبر كامل التراب الوطني.

كما عززت الشركة الموارد البشرية على مستوى المركز الوطني للاتصال، من أجل ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، حيث يبقى الرقم 3303 في الخدمة على مدار الساعة لاستقبال التبليغات والاستفسارات المتعلقة بخدمات الكهرباء والغاز.